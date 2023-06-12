Yine bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti

Kars'ta bir kişi, boşanma aşamasındaki 4 çocuk annesi 28 yaşındaki eşini ve kayınbiraderini pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Saldırgan korkunç olayın ardından kayıplara karıştı.

Dehşete düşüren olay, Kars'ın Selim ilçesi Eski Gazi köyünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan M.B, bir süre önce tartıştığı eşi 28 yaşındaki Ö.B'yi darp etti. Bunun üzerine Ö.B, köydeki baba evine geldi.

M.B, barışmak üzere geldiği köyde eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, aracında bulunan pompalı tüfekle önce kayınbiraderi Z.Y'ye daha sonra da eşi Ö.B'ye ateş ederek kaçtı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ö.B ve ağabeyi Z.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İki kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri M.B'nin yakalanması için çalışma başlattı. M.B ve Ö.B çiftinin 4 çocuğu olduğu öğrenildi.

AA