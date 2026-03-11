Yine bir mal sahibi - kiracı anlaşmazlığı... Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul Beylikdüzü’nde iddiaya göre bir emlakçı dükkanına gelen mal sahibi, dükkanı dağıtıp eşyalara zarar verip gitti. Yaşanılanlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde yaşanan olay, kiracı ve mülk sahibi arasındaki tartışma fiziki bir saldırıya dönüştü.

Kiracısının dükkanda bulunmadığı bir vakitte gelen mülk sahibi, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle içerideki eşyalara zarar vererek dükkanı kullanılmaz hale getirdi.

Güvenlik Kamerası Her Şeyi Kaydetti

Dükkan içerisinde yaşanan ve mülk sahibinin öfkesini yansıtan görüntüler, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, şahsın dükkan içerisindeki ekipmanları tahrip ettiği ve çevreyi dağıttığı net bir şekilde görülüyor.

Hukuki Süreç Başlatıldı

Uzmanlar, kira ve alacak uyuşmazlıklarında mülk sahiplerinin kendi adaletlerini sağlamaya çalışmasının "mala zarar verme" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" gibi suçları kapsadığını belirtiyor. Bu tür bir durumda mülk sahiplerinin izlemesi gereken yasal prosedürler, şiddet kullanımından çok uzaktır.

Yaşanabilecek Hukuki Sonuçlar: Mülk sahibi hakkında şikayetçi olunması durumunda, emniyet birimleri tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınacak ve savcılık kararıyla cezai süreç başlatılacaktır.

Çözüm Yolu: Ticari mülk uyuşmazlıklarında, tarafların icra daireleri veya arabuluculuk merkezleri aracılığıyla çözüm araması, hem mülk sahiplerini hem de kiracıları hukuki bir koruma altına almaktadır.

İHA