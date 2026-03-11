  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yine bir mal sahibi - kiracı anlaşmazlığı... Ortalık savaş alanına döndü!

Yine bir mal sahibi - kiracı anlaşmazlığı... Ortalık savaş alanına döndü!

Güncelleme:

İstanbul Beylikdüzü’nde iddiaya göre bir emlakçı dükkanına gelen mal sahibi, dükkanı dağıtıp eşyalara zarar verip gitti. Yaşanılanlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde yaşanan olay, kiracı ve mülk sahibi arasındaki tartışma fiziki bir saldırıya dönüştü. 

Kiracısının dükkanda bulunmadığı bir vakitte gelen mülk sahibi, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle içerideki eşyalara zarar vererek dükkanı kullanılmaz hale getirdi.

Güvenlik Kamerası Her Şeyi Kaydetti

Dükkan içerisinde yaşanan ve mülk sahibinin öfkesini yansıtan görüntüler, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, şahsın dükkan içerisindeki ekipmanları tahrip ettiği ve çevreyi dağıttığı net bir şekilde görülüyor.

Hukuki Süreç Başlatıldı

Uzmanlar, kira ve alacak uyuşmazlıklarında mülk sahiplerinin kendi adaletlerini sağlamaya çalışmasının "mala zarar verme" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" gibi suçları kapsadığını belirtiyor. Bu tür bir durumda mülk sahiplerinin izlemesi gereken yasal prosedürler, şiddet kullanımından çok uzaktır.

Yaşanabilecek Hukuki Sonuçlar: Mülk sahibi hakkında şikayetçi olunması durumunda, emniyet birimleri tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınacak ve savcılık kararıyla cezai süreç başlatılacaktır.
Çözüm Yolu: Ticari mülk uyuşmazlıklarında, tarafların icra daireleri veya arabuluculuk merkezleri aracılığıyla çözüm araması, hem mülk sahiplerini hem de kiracıları hukuki bir koruma altına almaktadır.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Günlük 8 bin TL yevmiye var, işçi yok! Kimse bu işin yüzüne bakmıyor
Günlük 8 bin TL yevmiye var, işçi yok! Kimse bu işin yüzüne bakmıyor
Bali'ye yerleştikten sonra kanserle mücadele eden güzel ismin son hali baş döndürdü!
Bali'ye yerleştikten sonra kanserle mücadele eden güzel ismin son hali baş döndürdü!
Metruk binada kan donduran cinayet: Çıplak ve darp edilmiş halce bulundu
Metruk binada kan donduran cinayet: Çıplak ve darp edilmiş halce bulundu
İstanbullular dikkat! 18 ilçede elektrik kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat! 18 ilçede elektrik kesintisi yapılacak
İran’dan Türkiye’ye atılan füzelerin ateşlendiği nokta tespit edildi
İran’dan Türkiye’ye atılan füzelerin ateşlendiği nokta tespit edildi
Türkiye'de magazin dünyasının en ünlü çifti İtalya'da aşka geldi
Türkiye'de magazin dünyasının en ünlü çifti İtalya'da aşka geldi
e-Nabız'a yeni özellik! Artık eczane eczane gezme devri sona erdi
e-Nabız'a yeni özellik! Artık eczane eczane gezme devri sona erdi
İnci Taneleri'nin finali sonrası Kubilay Aka'nın yeni adresi belli oldu
İnci Taneleri'nin finali sonrası Kubilay Aka'nın yeni adresi belli oldu
Etiketler beylikdüzü emlakçı mülk sahibi kiracı güvenlik kamerası hukuk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber; yoğun bakıma kaldırıldı, Fatih Altaylı dua istedi... Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber; yoğun bakıma kaldırıldı, Fatih Altaylı dua istedi... Liverpool Raraftarından Rams Park'ta Atatürk pankartı Liverpool Raraftarından Rams Park'ta Atatürk pankartı Yolcu otobüsünde benzin döküp kendini yaktı: Çok sayıda ölü var Yolcu otobüsünde benzin döküp kendini yaktı: Çok sayıda ölü var Futbol camiası yasa boğuldu... Orhan Kaynak'ı kaybettik! Futbol camiası yasa boğuldu... Orhan Kaynak'ı kaybettik! Tüm APP plaka cezaları iptal edildi, artık ceza kesilmeyecek! Tüm APP plaka cezaları iptal edildi, artık ceza kesilmeyecek! Çömez: ''Kırmızı Bülten ile aranan PKK'lı terörist Bakan Yardımcısı oldu'' Çömez: ''Kırmızı Bülten ile aranan PKK'lı terörist Bakan Yardımcısı oldu'' Bali'ye yerleştikten sonra kanserle mücadele eden güzel ismin son hali baş döndürdü! Bali'ye yerleştikten sonra kanserle mücadele eden güzel ismin son hali baş döndürdü! Türkiye'de magazin dünyasının en ünlü çifti İtalya'da aşka geldi Türkiye'de magazin dünyasının en ünlü çifti İtalya'da aşka geldi AVM'de korkunç olay! Feci şekilde hayatını kaybetti AVM'de korkunç olay! Feci şekilde hayatını kaybetti Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var! Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
İnci Taneleri'nin finali sonrası Kubilay Aka'nın yeni adresi belli oldu İnci Taneleri'nin finali sonrası Kubilay Aka'nın yeni adresi belli oldu Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı: İşte Sane'nin tartışmalı pozisyonu... Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı: İşte Sane'nin tartışmalı pozisyonu... Metruk binada kan donduran cinayet: Çıplak ve darp edilmiş halce bulundu Metruk binada kan donduran cinayet: Çıplak ve darp edilmiş halce bulundu Oruçluyken şehit düşen evladımızın son isteği 10'uncu yılında bir kez daha gerçek oldu Oruçluyken şehit düşen evladımızın son isteği 10'uncu yılında bir kez daha gerçek oldu Benzin ve motorindeki zam üstüne zam sonrası indirim geliyor! Benzin ve motorindeki zam üstüne zam sonrası indirim geliyor! Evinde korkunç bir şekilde öldürülmüştü... Kadın katilini kesik bilezik ele verdi! Evinde korkunç bir şekilde öldürülmüştü... Kadın katilini kesik bilezik ele verdi! Dondurucu soğuklar ''şimdilik'' geride kaldı; hava sıcaklıkları artıyor! Dondurucu soğuklar ''şimdilik'' geride kaldı; hava sıcaklıkları artıyor! Erdoğan emekli bayram ikramiyesi için son sözü söyledi Erdoğan emekli bayram ikramiyesi için son sözü söyledi Parktaki aile içi cinayet davasında katil zanlısı hakkında şoke eden ayrıntı Parktaki aile içi cinayet davasında katil zanlısı hakkında şoke eden ayrıntı İran’dan Türkiye’ye atılan füzelerin ateşlendiği nokta tespit edildi İran’dan Türkiye’ye atılan füzelerin ateşlendiği nokta tespit edildi