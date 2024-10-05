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  4. Yine yüksek kazançlı yatırım vurgunu: 19 ilde tam 2,5 milyar TL'lik vurgun var

Yine yüksek kazançlı yatırım vurgunu: 19 ilde tam 2,5 milyar TL'lik vurgun var

Yine yüksek kazançlı yatırım vurgunu: 19 ilde tam 2,5 milyar TL'lik vurgun var
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 19 kentte, sosyal medyada yayımladıkları ilan ve reklamlarla yüksek kâr vadedip, 112 kişiyi 2,5 milyar lira dolandıran 40 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Eskişehir merkezli 19 kentte sosyal medyada yayımladıkları ilan ve reklamlarla mağdurlara yüksek kazanç vadedip, 2,5 milyar liralık dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyada yüksek kâr vadeliyle dolandırıcılık şikayetleri sonrası soruşturma başlattı.

İncelemede şüphelilerin, sosyal medyada yayımladıkları ilan ve reklamlarla yüksek kâr vadedip, dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

23 FARKLI PARAVAN ŞİRKET KURMUŞLAR

Dolandırıcılık için 23 farklı paravan şirket kurduğu ve 112 kişiyi dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik önceki gün Eskişehir'in yanı sıra Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ, Uşak ve Yozgat'ta şafak operasyonu düzenlenirken; 40 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal, başka kişilere ait çok sayıda banka ve kredi kartı, çok sayıda kullanıma hazır sim kart ele geçirildi.

YATIRIM UYGULAMALARIYLA İKNA ETMİŞLER

Gözaltına alınan 40 kişiden 24'ü Eskişehir'de, diğer şüpheliler ise gözaltına alındıkları illerde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 28'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla, 9'u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin yatırım yapmaya ikna ettikleri kişileri, oluşturdukları sahte finansal tablolar, risk raporları, yatırım uygulamalarını gösteren belgelerle dolandırdığı belirlenirken, 1 yılda bankalar üzerinden yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

AA

Etiketler yüksek kazançlı yatırım yüksek kazançlı yatırım vurgunu dolandırıcı dolandırıcılar
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