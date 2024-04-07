Yokuşta kayan çöp kamyonu 3 araca çarptı

İstanbul Çekmeköy'de, sokakta geri kayan çöp kamyonu park halindeki 3 araca çarparak maddi hasara neden oldu.

Olay, saat 03.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Nevruz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Çekmeköy Belediyesi'ne ait çöp kamyonu sokağın yokuş olması nedeniyle kalkış yaptığı sırada geri kaydı. Bu sırada duramayan çöp kamyonu İ.Ö.'e ait hafif ticari araca çarparak sürükledi. Sürüklenen hafif ticari araç önce doğal gaz kutusunu kırdı, daha sonra aydınlatma direğini altına alarak ilerlemeye devam etti. Çöp kamyonu ile birlikte sürüklenen hafif ticari araç sokak üzerinde bulunan binaya ve park halinde bulunan iki araca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, elektrik ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sokakta doğal gaz ve elektrik akışını keserek bakım onarım çalışması yaptı. Kaza sonrası çöp kamyonu çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Hafif ticari aracın sahibi İ.Ö., Belediye akşam vakti çöp topluyor, rampadan yukarı çıkıyor, yukarıda da arabayı stop ediyor. Artık kontrolünü mü kaybediyor Zaten teker izlerinden de belli geri geliyor, buradaki arabalara vuruyor. Doğal gaz kutusunu patlatıyor, arabanın hali de bu şekilde. Şöyle baktığımız zaman ben bunu yaptırmaya çalışsam 300-400 bin TL, arabanın değeri zaten 600-700 bin TL. Yani mağdur olduk burada şeklinde konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA