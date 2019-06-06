Yola çıkacaklar dikkat! Bayramın son gününde dönüş başladı

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatillerini tamamlayanlar dönüş yolculuğuna başladı. Ramazan Bayramı'nın son gününde Çanakkale iskelelerinde araç yoğunluğu yaşandı. Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve diğer bölgelere ulaşmak isteyen tatilciler, araçlarıyla Çanakkale, Eceabat, Kilitbahir, Lapseki, Çardak ve Gelibolu iskelelerine geldi.

FERİBOTLARA ALINDILAR

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli polis ekiplerinin yönlendirmeleriyle araç yoğunluğu rahatlatılmaya çalışılırken, araçlar sırayla feribotlara alındı. İl merkezinde Balıkesir ve Kayserili Ahmet Paşa caddelerinde depolanan araçlar, sırayla feribotlara yönlendiriliyor.

SAATSİZ OLARAK YAPILIYOR

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için seferlerin saatsiz olarak yapıldığını belirtti. Yetkililer, bayram tatilini kapsayan 9 günlük süreçte Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti.



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