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  4. 07 Temmuz 2019 11:54

Yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Aksu ilçesi yakınlarında şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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Kaza, saat 06.30 sıralarında Antalya- Isparta karayolunun Aksu ilçesine bağlı Karaöz mevkiinde meydana geldi. Ramazan Çetin'in kullandığı 32 GE 809 plakalı otomobille, Mevlüt Yakışkan'ın kullandığı Isparta Petrol Turizm firmasına ait 07 GNS 63 plakalı yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.



Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Ramazan Çetin ile aynı araçtaki Mehmet Sevli olay yerinde
yaşamını yitirdi. Otomobildeki Recep Sel ve Kadriye Tetik ile otobüs sürücüsü Mevlüt Yakışkan yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar çevredeki hastanelere götürüldü. 2 kişinin cansız bedeni ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından çıkarılabildi. Yaralılardan Recep Sel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yapılan incelemenin ardından Ramazan Çetin ile Mehmet Sevli'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DHA

antalya , aksu
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