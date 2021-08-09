Yolcu treni motosikleti ezip geçti

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu treni karşıya geçmek isteyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet hurdaya dönerken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali A. İse sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Salihli Kurtuluş Mahallesi Fevzipaşa Üst Caddesi hemzemin geçitte yolcu treni motosiklete çarptı. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir istikametinden, İzmir istikameti yönüne giden TCDD ait 32606 Sefer Sayılı Uşak İzmir Bölgesel Ekspresi Treni, Fevzipaşa alt yoldan Fevzipaşa üst yola geçmek isteyen Ali A.(24) yönetimindeki motosiklete çarptı.

Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet hurdaya dönerken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali A. İse sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile çalışma başlatılırken, motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.