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  1. 25 Nisan 2017 13:00

Yolda bulduğu 16 bin TL'yi sahibine ulaştırdı

Gaziantep'te bir seyyar satıcı yolda bulduğu 16 bin TL'yi sahibine ulaştırarak "namuslu insanlar hala yaşıyor" mesajı verdi.

Yolda bulduğu 16 bin TL'yi sahibine ulaştırdı
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GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, seyyar satıcılık yapan Bülent Yurtseven, yolda bulduğu 16 bin lirayı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Kendisine ait minibüsüyle mahallelerde seyyar satıcılık yapan Bülent Yurtseven, faturasını ödedikten sonra çıktığı bankanın önünde para buldu. Saydığı paranın 16 bin lira olduğunu gören Yurtseven, polisi arayarak durumu anlattı. Kısa süre sonra polis ekipleri, parasını kaybettiğini söyleyen Mehmet Bozfırat'ın kendilerine başvurduğunu söyledi. Yapılan araştırma sonunda 16 bin lira sahibi olduğu anlaşılan Bozfırat'a teslim edildi. Yolda bulduğu parayı sahibine teslim eden Yurtseven, "Parayı gerçek sahibine teslim ettim. Boğazımdan haram para geçmediği için mutluyum" dedi.

Çalıştığı şirketin maaş ödemeleri için bankadan çektiği 16 bin lirayı kaybedince çok üzüldüğünü anlatan Bozfırat, parayı bulan ve yeniden kendisine ulaşmasını sağlayan Yurtseven'e teşekkür etti.

 

 

DHA

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