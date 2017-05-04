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  1. 04 Mayıs 2017 10:09

YPG'li teröristin telefonundan Mısır Çarşısı haritası çıktı !

Gaziantep'te otobüs terminalinde yakalanan YPG'li teröristin cep telefonundan kırmızıyla işaretli bir harita çıktı.

YPG'li teröristin telefonundan Mısır Çarşısı haritası çıktı !
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26 Nisan'da Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde durumundan şüphelenilen Suriyeli Kısar Al Mohmmad (32), polislerin kendisini fark etmesi üzerine kaçmaya başladı.

Kısa süren kovalamacada yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin üst aramasında, sahte olduğu değerlendirilen ve giriş çıkış mührü bulunmayan pasaportla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ABDULLAH ÖCALAN'IN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞ

Yapılan incelemede şüphelinin, sosyal paylaşım sitesinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yer aldığı fotoğrafı paylaştığı belirlendi.



MISIR ÇARŞISI KIRMIZIYLA İŞARETLENMİŞ

Cep telefonundaki incelemelerde de PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin simgesinin yer aldığı fotoğraflarla, İstanbulEminönü'nü gösteren harita bulundu. Haritada Mısır Çarşısı'nın kırmızı çizgilerle işaretlendiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mohmmad, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
 
 

AA

mısır çarşısı , terörist , ypg