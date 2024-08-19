Yürüyen merdivende feci kaza: Kafenin çatısına düştü
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dengesini kaybeden kişi, yürüyen merdivenden kafenin çatısına düşerek yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Ömerağa Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan Mimar Sinan Üst Geçidine çıkan yürüyen merdivenlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyen merdiven korkuluklarına yaslanan N.K., dengesini kaybederek 3 metreden kafenin çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden itfaiye erleri tarafından indirilen N.K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. N.K'nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol