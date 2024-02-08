  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Zihinsel engelli genç kadına aile içi cinsel saldırıya da iyi hal indirimi

Zihinsel engelli genç kadına aile içi cinsel saldırıya da iyi hal indirimi

Zihinsel engelli genç kadına aile içi cinsel saldırıya da iyi hal indirimi
Güncelleme:

Ankara'da yüzde 50 zihinsel engelli 30 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan zanlının cezasına iyi hal indirimi uygulandı.

Geçtiğimiz yıl yıl 20 Haziran'da meydana gelen olayda M.D., yüzde 50 zihinsel engeli bulunan kuzeni K.D.'ye, evde cinsel saldırıda bulundu.

K.D., durumu annesine anlatmasıyla yapılan şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma başlatıldı ve Mustafa D, gözaltına alındı. K.D.'nin bulunduğu eve çorap almak amacıyla girdiğini ancak cinsel saldırıda bulunmadığını iddia eden M.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.D. hakkında, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hastanesi'nce hazırlanan raporda K.D.'nin cinsel saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Karar duruşmasında tutuklu sanık Mustafa D, son savunmasını yaparak, suçlamayı kabul etmediğini belirtti ve beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa önce 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Sanığın geçmişi, "yargılama sürecindeki davranışları lehine takdiri indirim" nedeni sayılarak ceza 15 yıla düşürüldü.

Etiketler aile içi cinsel saldırı iyi hal indirimi zihinsel engelli zihinsel engelli kadın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şevval Şahin ''mafya eşi" oldu... Şevval Şahin ''mafya eşi" oldu... Eşinden ayrıldı, ailesini katletti Eşinden ayrıldı, ailesini katletti HÜDA-Par'ın Cumhuriyet'i hedef alan adayından okullarda Kürtçe propaganda HÜDA-Par'ın Cumhuriyet'i hedef alan adayından okullarda Kürtçe propaganda Erdoğan'a yakın olmaya çalışan AK Partililerin saçmaladığı anlar kamerada Erdoğan'a yakın olmaya çalışan AK Partililerin saçmaladığı anlar kamerada 2024 fitre bedeli belli oldu 2024 fitre bedeli belli oldu İstanbul'da korkunç kaza! Bariyerlere saplandı İstanbul'da korkunç kaza! Bariyerlere saplandı Suudi Arabistan'da kısmi kıyafet devrimi: Çarşaf yasaklandı Suudi Arabistan'da kısmi kıyafet devrimi: Çarşaf yasaklandı Can Yaman 1 ayda 10 kilo verdi gören tanıyamadı Can Yaman 1 ayda 10 kilo verdi gören tanıyamadı Dolar, Euro, altın... Yeni rekorlar peş peşe geldi Dolar, Euro, altın... Yeni rekorlar peş peşe geldi Emeklinin bayram ikramiyesi için 3 formül masada! Kaç lira olacak? Emeklinin bayram ikramiyesi için 3 formül masada! Kaç lira olacak?