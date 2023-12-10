Zonguldak’ta heyelan faciası: 2 kayıp, 21 yaralı

Yurdu etkisi altına alan yağış, Zonguldak'ta heyelana neden olurken heyelan sonucunda 21 kişi yaralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kent genelinde sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle olumsuzluklar yaşanmaya devam ediyor.

Bölgeye hızla yönlendirilen AFAD ekipleri, evin yıkılması sonucu içeride oldukları değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışmaya başladı.

Çalışmalar gece durdu, sabah yeniden devam etti. Ekiplerin anne ve oğlunu kurtarma çalışmaları bölgedeki risk nedeniyle durduruldu.

Bölgede bulunan evler de güvenlik tedbiri alınarak tahliye edildi. Sabah saatlerinde heyelan yaşanan bölgede enkaz altında kalan anne ve oğlunun bulunması için arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Gün ağarınca heyelanın şiddeti ise gözler önüne serildi.

“İKİ KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA”

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, Zonguldak Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) açıklamalarda bulundu.

Karaoğlu, "Dün saat 19.53 civarlarında Zonguldak merkez ilçe, Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta bir heyelan, toprak kayması meydana geldi. Bu toprak kaymasında tek katlı ev zarar gördü. İki vatandaşımız maalesef göçük altında kaldı. Perihan Çakar 82 yaşında, oğlu Sait Çakar 51 yaşında. İhbarı alır almaz, AFAD ekipleri, Zonguldak Belediyemizin ekipleri, jandarmamız, emniyetimiz, sağlık ekipleri ve TTK'nın madencileri, bölgeye intikal etti ve arama-kurtarma faaliyetleri başladı" dedi.