Zonguldak’ta maden ocağında göçük: Acı haber geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK'ye ait Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ekibi sevk edilirken göçük altında kaldığı belirtilen işçileri arama çalışmaları sürüyor.

Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi’ne ait maden ocağında saat 13.45 sularında tavan göçmesiyle göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

ACI HABER GELDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamaya göre üç işçi göçükten yaralı olarak kurtarılırken bir işçi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: 6 İŞÇİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda göçük sebebiyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını belirterek "Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük" ifadelerini kullandı. Bakan Koca ikinci açıklamasında ise, “Zonguldak Ereğli’de, kömür madeninde meydana gelen göçük olayı sebebiyle yaralanan 2 kişi ile olay mahallinde ayağından yaralanan 1 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer 3 kişinin tedavisi acil serviste devam ediyor. Genel durumları iyi. İlk ambulansımız ilgili alana olayın akabinde 4 dakikada ulaştı. 11 ambulans, 2 UMKE Timi, 1 UMKE Acil Müdahale Aracı ile 45 sağlık personeli görevlendirildi. Sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları ise tamamlanmış durumda. Hastalarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

"PATLAMA OLMADI"

Vali Hacıbektaşoğlu, vardiyada 280 kişinin çalıştığını dile getirerek, "Göçük, 4 kişinin çalıştığı bölgede etkili oldu. Bunun dışında herhangi bir risk yok. Herhangi bir patlama söz konusu değil, göçük. Şu an için bütün ocağı, işletmeyi riske atacak bir durum söylemiyor arkadaşlarımız." diye konuştu.

Hacıbektaşoğlu, göçüğün tavan çökmesiyle meydana geldiğini belirtti.

KURTARMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Kurtarma çalışması tamamlandığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Ekipler güvenli bir şekilde kuyudan çıkıyor. Bu bir tavan çökmesi çok küçük bir bölmede" dedi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Vefat eden işçimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal etmişlerdir." ifadelerine yer verdi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle büyük bir üzüntü yaşıyoruz.



Vefat eden işçimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum.



Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler… — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) September 13, 2023

VALİ SON DURUMU AÇIKLADI

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göçükte hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın ailesine taziyede bulundu. Hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı açıklamada, 1 kişinin yaşamını yitirdiği olayda 4 işçinin göçük altında kalarak, 3 kişinin yaşanan panik sırasında yaralandığını bildirdi.

'İHMAL OLUP OLMADIĞI İNCELENİYOR'

Vali Hacıbektaşoğlu, kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, olayda ihmal olup olmadığının belirlenmesi için inceleme yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"4 işçimiz göçük altında kaldı. 3 işçi de maden bölgesinde yaralandı. Ramazan Yıldırım kardeşimiz maalesef kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Diğer göçük altında kalan 3 kardeşimizin durumları iyi hastanelere ulaştı. İlk müdahaleleri yapıldı. Diğer kardeşimizin de şuuru açık. 1 yaralı da Zonguldak’ta onun da durumu iyi. Göçük bölgesi dışında yaralanan 3 arkadaşımız var. Onlar zaten kendi imkanlarıyla o panikle parmağında kırık olan var. Başında kaşında yarık olan var. Hastanede ayakta tedavileri yapıldı. 4 kişi göçük altında kalarak, diğer 3 kişi de panikle yaralandılar. Şu anda kurtarma çalışmaları tamamlandı. Tahlisiye ekipleri, vardiyada çalışan işçilerimizi tahliye etti. Şu anda olayın neden olduğuyla alakalı herhangi bir ihmal olup olmadığı inceleniyor. Savcı soruşturmasını yapacak. Başımız sağolsun. Şehit kardeşimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin Allah sabırlar versin. Büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun.”

AFAD: GÖÇÜK ALTINDAKİ İŞÇİLER İHBARDA BULUNDU

AFAD'tan göçükle ilgili yapılan açıklamada "Bugün, saat 13.45 sularında, Zonguldak ilimiz Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında bir göçük meydana gelmiştir. Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine, olay bölgesine AFAD, Emniyet, Jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir" dendi.