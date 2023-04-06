3 servis minibüsü çarpıştı! 15 yaralı var

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 3 servis minibüsü trafik ışıklarında çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 3 servis minibüsünün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

İzmir Yolu Caddesi'nin İrfaniye kavşağında trafik ışıklarında bekleyen 16 S 4659 plakalı servis minibüsüne arkadan gelen minibüs ve bu araca da bir başka minibüs çarptı. Kazanın etkisiyle minibüslerdeki 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları çeşitli hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.