30 Ağustos’ta Atatürk’ün anıtına Atatürk yasağı

Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu, Ankara’daki Atatürk Bulvarı’nın üzerinde bulunan Sıhhiye Zafer Anıtı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde tören düzenlemek istedi. Konfederasyon üyelerinin anıtın olduğu bölgeye Atatürk’ün resminin olduğu flamalarla girmesine polis tarafından izin verilmedi.

‘ATATÜRK’ÜN ANITINA ATATÜRK’ÜN RESMİNİ ALMADILAR’

Yaşanan olayı ANKA’ya anlatan Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taştan, “Flamanın üzerinden bir yerde konfederasyonun ismi yazıyor diye Atatürk’ün anıtına Atatürk’ün resmini almadılar. 30 Ağustos’u yasaklayanlar demek ki 100 yıl önce bu ülkeyi kuran Mustafa kemal Atatürk ün fotoğrafından bile korkuyorlar” dedi.

‘BU NORMAL BİR DURUM DEĞİL’

Polisin olayda suçunun olmadığını ve kendisine gelen emri uyguladığını kaydeden Taştan, “Sıkıntı talimat verenlerde. Atatürk Anıtı’na Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün resimleriyle giremedik. 30 Ağustos’ta binlerce şehidimizin anıldığı, ülkemizin kurtuluşunda ilk adımın atıldığı gün ülkenin kurucusunun anıtına Atatürk resimleri alınmıyor. Bu normal bir durum değil” diye konuştu.