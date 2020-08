38 ilde 65 yaş üstü yasakları geri geldi! İşte o illerin tam listesi!

Vaka sayısı yükselmeye başlayınca valilikler üst üste 65 yaş üstü vatandaşlar ve düğünler için kısıtlamalar getirmeye başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte düğün ve cenaze gibi topla organizasyonlar ile, AVM ve pazarlara girişlerine de sınırlama geldi. İşte yasak gelen iller...

Ankara

Başkent Ankara'da artan koronavirüs vakalarıyla birlikte eski yasaklar yeniden gündeme geldi. Ankara Valiliği tarafından duyurulan karara göre başkentte, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına, Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami iki saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti. Bu vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda(trafiğin pik yaptığı saatlerde) bu araçları kullanmamalarının tavsiye edilmesine, bu hususun ilgili kurumlarca basın yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulmasına karar verildi.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan tedbirler şöyle:

- COVID19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin, belirlenen izolasyon koşullarına uymaları elektronik imkanlar da dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak sağlanacak.

- Tedbirlerin sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim Ekipleri” oluşturulacak. Bu ekipler, mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip edecek.

- Yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenleri, din görevlileri, muhtarlar ve azalar, apartman ve site yöneticisi temsilcileri ve kolluk personeli görevlendirilecek.

- Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılacak.

- 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmeleri kısıtlanacak.

- Sokak düğünlerinde düğün süresi azami iki saat olacak; toplu yemek verilmesi yasaklanacak.

- “Hayat eve sığar (HES)” uygulaması, tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılacak.

- 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda bu araçları kullanmamaları tavsiye edilecek.

- Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak.

Aksaray

Aksaray’da salgına karşı valilik tarafından ek bir karar alınarak 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece akrabaları hariç diğer düğün törenlerine katılması ve sahnede gelin damat dışında hiç kimsenin oyun oynaması yasaklandı.

Balıkesir

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, koronavirüsle mücadelede yeni kısıtlama kararlarını açıkladı. Son 2-3 haftada vaka sayılarının arttığını belirten Vali Şıldak, kentte düzenlenecek düğünlerin 3 saatle sınırlandırılmasına, saat 23.00 itibariyle müziğe son verilmesine karar verildiğini açıkladı. Ayrıca 65 yaş üstü ve vatandaşların birinci ve ikinci dereceden yakınları hariç düğünlere katılmalarına kısıtlama getirildi. Vali Şıldak, 65 yaş ve üstü grubunun saat 16.00-20.00 arasında pazar yerlerine girişinin yasaklandığını söyledi.

Bartın

Bartın İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, aktif vakaların yaş dağılımının değerlendirilmesi sonucu 65 yaş ve üstü kişilerin, gelin ve damadın annesi, babası, anneannesi, babaannesi ve dedesi olanlar dışında nikah, düğün, kına, kız isteme gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı.

Batman

Batman’da 65 yaş ve üstündekiler için yeni kararlar alındı. 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri duyuruldu. Bu saatler dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. Mazereti olanlar hariç.

Bolu

65 yaş ve üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanmaları yasaklandı.

Sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazaryerleri gibi insanların topluca bulundukları faaliyet ve sosyal aktivitelere katılmaları yasaklandı.

Öte yandan Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerde HES kodu zorunluluğu ve kentte maskesini çıkartarak cadde ve sokaklarda ellerinde yemek yiyen ve sigara içen vatandaşlara da kısıtlama getirildi.

Bursa

Bursa Valiliği de 65 yaş üstü vatandaşlara belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Valilik kararına göre,

65 yaş ve üstü vatandaşlar 08:00-10:00 ve 16:30-19:30 saat aralığında sokağa çıkmaları yasaklandı.

65 yaş ve üstü kişilerin (gelin ve damadın 1. ve 2. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlid vb. etkinliklere katılması yasaklandı.

Düzce

Düzce'de gelin ve damadın, birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş üstü kişilerin düğünlere katılması yasaklandı.

Elazığ

Elazığ’da 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, kına törenlerine katılımlarının (1. derece yakını hariç olmak üzere) ikinci bir karara kadar kısıtlandı.

Pazar yerlerine saat 11.00’de önce gitmeleri yasaklandı.

Erzincan

Erzincan’da ise acil olmayan ameliyatların ertelenmesi, 65 yaş üstü vatandaşlar ile hastanede yapılacak ameliyatlarla ilgili bir dizi ek tedbirler alındı. Valilik’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine, düğün merasimlerine ve cenaze törenlerine katılmaları, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak adına taziye merasimlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Düğün, gelin alma, kına dahil, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin 20:00 ile 22:30 saatleri arasında yapılması, ayrıca bu etkinliklerde havai fişek kullanımının yasaklanması kararlaştırıldı.

Bugüne kadar Siirt, Düzce, Yalova, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Kayseri, Gaziantep, Van, Elazığ, Bartın, Aksaray ve Bitlis’te de 65 yaş ve üstündekiler için kısıtlama kararları açıklanmıştı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar için normalleşme sürecinde tüm illerde 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilme serbestisi getirilmişti. Haziran ayından bu yana getirilen sınırlı saatte uygulama Türkiye genelinde devam ediyor.

Eskişehir

Eskişehir’de 65 yaş ve üzeri vatandaşların dernek ve kooperatif gibi sivil toplum kuruluşlarının etknilik ve toplantıları, düğün, cenaze, pazar yeri, sosyal faaliyetler, alışveriş merkezi, çay bahçesi, kafe, kıraathane, piknik alanları, asker uğurlamaları gibi kalabalık alanlara girmeleri yasaklandı.

Toplu taşıma araçlarını 7.00-9.00 ile 17.00-19.00 saatleri arasında kullanmamaları yönünde uyarı yapılırken, taziye çadırı ve taziye evi gibi alanlarda toplanmaları ve taziye ziyaretleri yasaklandı.

Gaziantep

Gaziantep Valiliği, 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımı, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanımını kısıtladı.Buna göre, toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00’den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklandı. Gaziantep’te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi de yasaklandı.



Giresun

Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde alınan kararlar doğrultusunda düğünlerin saat 10.00 ile 23.00 arasında, 3 saati geçmeyecek şekilde sınırlandırılmasına karar verildi.

Hakkari

Hakkari’de ‘corona’ vakalarındaki artış nedeniyle düğünler iki saat süreyle sınırlandırıldı. 65 yaş üstü vatandaşların 13:30-17:30 saatleri arasında sokağa çıkması kısıtlandı. Valilik açıklaması şöyle: “İlimizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı gözlemlenmiş olup, bu sebeple aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür. İlgi tarih ve sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha kararı ile 14:30-18:30 saatleri arasında yapılması kararlaştırılan sokak düğünlerinin, 15:30-17:30 saatleri arasında (4 saatten 2 saate indirilmesine) yapılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasına, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 13:30- 17:30 saatleri arasında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlarla kamuoyuna basın-yayın araçları yolu ile duyurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”

İzmir

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında bazı kararlar alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

"Kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerini kullanmaları, alışverişlerini kalabalığın yoğunlaşmadığı sabah 10.00- 12.00 saatleri arasında yapmalarına, düğün törenlerine gelin ve damadın anne, baba, büyükanne ve büyükbaba gibi birinci derece yakını olan 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmasına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamasına, taziye ziyaretlerine vefat edenin anne, baba, büyükanne, büyükbaba gibi birinci derece yakınlarının sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek katılmalarına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamalarına, asker uğurlama törenlerine katılmamalarına, mesai saatleri nedeniyle toplu taşıma araçlarında oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeleri için toplu taşıma araçlarını 10.00- 16.00 saatleri arasında kullanmalarına oy birliğiyle karar verildi."



Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta salgın tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçları ile sebze ve meyve pazarlarına gitme saatlerine kısıtlama getirildi. Buna göre, 65 yaş üstü kişilerin sabah 07.00 – 10.00 ile akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasak. Yaşlıların akşam 17.00’den sonra sebze/meyve pazarlarına girişleri de yasaklandı.

Karaman

Karaman'da sokak düğünleri yasaklandı, 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu etkinlikelere katılmalarına kısıtlama getirildi. Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele kapsamında sokak ve mahallelerde yapılacak düğün, nişan, kına, sünnet gibi etkinliklerin yarından itibaren yasaklandığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sokak ve mahalle düğünlerinin, sadece okul bahçelerinde masa düzeni olması, masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 santimetre olması kaydıyla yapılabilmesine karar verilmiştir. Köylerde kapalı alanlarda düğün, kına, nişan, sünnet düğünü, mevlit gibi etkinliklerin ise yasaklanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. 65 yaş üstündekilerin, gelin ve damadın annesi, babası, anneannesi, babaannesi ve dedesi hariç olmak üzere düğün, nişan, kına, kız isteme gibi toplu etkinliklere girmelerinin yasaklanması, 16 yaş altı kişilerin düğün salonları, köy düğünleri ve okullarda yapılacak düğün, nişan, kına, sünnet gibi etkinliklere alınmaması kararlaştırılmıştır."

Kastamonu

Kastamonu'da Kovid-19 önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 07.00-10.00 ile 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlandığı ifade edildi. Kentte 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 16.00'dan sonra semt pazarlarına girmeleri kısıtlandı. Düğünlere 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan sadece gelin ve damadın birinci derece yakınları ile dedeleri, babaannesi, anneannesi, amcası, dayısı, teyzesi ve halası olan kişilerin dışında kalan kişilerin katılamaları yasaklandı.

Kayseri

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, 65 yaş üstü vatandaşların toplu etkinliklere katılması, pazar ve AVM gibi mekanlara girişlerinin sınırlandırıldığı bildirildi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, vb. gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde) kabul edilmeyecek.

65 yaş ve üzerindekiler toplu taşıma araçlarını sadece sabah 10.00’dan, akşam 17.00’ye kadar kullanabilecekler

65 yaş ve üzeri kişiler pazar, AVM, sosyete pazarı vb. gibi toplu alışveriş mekanlarına girişleri yasaklandı.

Kocaeli

Kocaeli’de, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı.



Kısıtlamadan, sadece hastaneden taburcu olup evine dönen, hekime randevusu olan veya hekim raporu ile sevk edilen hastalar, kendisi veya eşinin birinci derece yakınlarının cenazesine katılacaklar, cenaze nakline (ölüm nedeni Covid-19 olanlar hariç) refakat edecek olanlar, il dışından gelmiş olup asıl ikametine dönmek isteyenler muaf tutulacak.



Bu yaş grubundaki vatandaşların kentte kurulan gıda, giyim, sosyete pazarı gibi tüm semt ve ilçe pazarları, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, konser, gösteri merkezi gibi yerlere girişleri de yasaklandı. Ayrıca asker uğurlamaları, düğün, nişan, nikâh, kına gecesi, kız isteme, sünnet gibi toplu etkinlik ve organizasyonlara kendisinin veya eşinin yakın akrabaları hariç, 65 yaş ve üzeri vatandaşların katılmalarının kısıtlanmasına, yapılacak ziyaretlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulmasına karar verildi.

Konya

Corona virüsü vakalarının en çok görüldüğü iller arasında yer alan Konya’da, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında bugün toplandı.

Kurulda, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmalarına karar verildi.

Corona virüsü salgınının kontrol altında tutulması amacıyla kurulda alınan kararlar şöyle açıklandı:

*65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin pazar yeri, AVM, piknik vb. alanlarında bulunmamalarına, toplu taşıma araçlarını kullanmamalarına,

*21.08.2020 tarihinden itibaren salon, sokak, köy ve kır düğünü gibi organizasyonların en fazla 50 kişilik ve nikah merasimi şeklinde düzenlenmesine,

*Bu etkinliklerde mutlaka maske-mesafe-hijyen kurallarına uyumun sağlanmasına, ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin ve 16 yaş altı vatandaşlarımızın (1. derece yakını olanlar hariç) bu merasimlere katılmamasına,

*Bu merasimlerin aynı gün içerisinde olacak şekilde saat 22.00’ye kadar sonlandırılmasına ve en fazla 2 saat içinde bitirilmesine, ilimizde faaliyet gösteren kamu/özel tüm kurum ve kuruluşlarda öğünler haricinde çay-kahve-kahvaltı vb. organizasyonların yapılmamasına,

*Fazla personel çalışan yerlerde imkan ölçüsünde öğle yemeklerinin birden fazla mekanda yenmesini sağlayacak uygulamalar yapılmasına, taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda vb. yerlerde yüz yüze taziye yapılmamasına karar verildi.

Kırıkkale

Kırıkkale Valiliği, salgın ile mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldığını bildirdi.

KİLİS

Kilis’te gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları haricinde (annesi, babası, kardeşi, anneannesi, babaannesi) 65 yaş ve üstü kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi etkinliklere katılmalarının yasaklandı.

Kütahya

Kütahya’da da 65 yaş ve üstü vatandaşların, belirlenen cadde ve sokaklardaki alanlara, hafta sonları 12.00-19.00 saatleri, hafta içi 16.00-19.00 saatleri arasında girmesi yasaklandı.

Ayrıca, 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine saat 12.00’den sonra girmesi, toplu taşıma araçlarına da 07.00-10.00 ve 17.00 -22.00 saatleri arasında binmesi yasaklandı.

Mardin

Mardin’de 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların (gelin ve damadın 1. derece yakınları hariç) nişan, kına, düğün, nikâh vb. toplu etkinliklere katılmaları kısıtlandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarını her gün sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilmelerine karar verildi.

Malatya

Malatya’da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 17.00 ile 10.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

Manisa

Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni alınan kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30’dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.

Muş

Muş Valisi İlker Gündüzöz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni kararlar aldı. Kararlar doğrultusunda, il genelinde düğün, nişan, kına ve sünnet düğünlerine saat kısıtlaması getirildi. Konuyla ilgili valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda 24/06/2020 tarih ve 198 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alınmış ve düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerde uyulması gereken esaslar valiliğimizce bildirilmiş ve bahse konu etkinliklerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiği belirtilmiştir. Buna rağmen ilimizde sokak, köy, salon vb. yerlerde yapılan düğünlerin kına, gelin alma ve konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle günlerce devam ettiği, bu düğünlerde fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımı gibi alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği, bu nedenlere bağlı olarak salgının yayılımının hızlı ve yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda, düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde açık alanlarda 20.30 - 22.30 saatleri arasında yapılması, düğün salonları vb. gibi kapalı alanlarla ise 22.30‘da bitecek şekilde planlanması kararına varılmıştır."



UYMAYANLARA CEZA VERİLECEK

Açıklamada, kısıtlamaya uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince para cezası verileceği, suç teşkil eden davranışlara ilişkin de TCK'nın 195’inci maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı ifade edildi.

Nevşehir

Nevşehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşların 1'inci derece yakınlarının dışındaki taziye, düğün gibi toplu etkinliklerine katılması, ayrıca pazar yerlerine giriş çıkışlarının yasaklanmasına karar verildi.

NİĞDE

Niğde’de 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08-00-20-00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. 65 yaş ve üzeri ile 15 ve altındaki vatandaşların 1. derece yakını olmadığı takdirde düğün, nişan, sünnet düğünü, taziye, mevlit gibi programlara katılmamaları kısıtlandı. 12:00'dan sonra pazar yerlerine gitmeleri kısıtlandı.

Ordu

Ordu'da 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan kişilerin, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri gibi alanlara girişleri yasaklandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar, AVM, sosyete pazarı vb. toplu alışveriş mekanlarına 16.00-18.00 saatleri arasında girişleri sınırlandırıldı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı.

Osmaniye



Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kısıtlama kararları alındığı bildirildi.

Bu kararlarla 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlığının korunmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere birinci derece akraba hariç 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmemesine, toplu taşıma araçlarını 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilmelerine, pazar, alışveriş merkezi, sosyete pazarı gibi toplu alışveriş mekanlarına girişlerinin sınırlandırılmasına, buralardan almak istedikleri ihtiyaçları konusunda Vefa Destek Gruplarınca gerekli desteğin sağlanmasına, piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensuplarının bir arada bulunmasıyla istifade edebilmelerine karar verilmiştir."

Siirt

Siirt’te salgın tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ile 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Sivas

Sivas Valiliği 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlama getirildiğini duyurdu. Sivas’ta 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ise sokağa çıkabilecekleri belirtildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliği’nce 65 yaş ve üstü vatandaşlara günün belli saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Buna göre, 65 yaş ve üstü vatandaşlar sabah saat 06.00 ile 10.00 arası ve öğleden sonra saat 16.00 ile 18.00 arasında sokağa çıkmaları yasak. 65 yaş üstü kişilerin (gelin ve damadın birinci derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılması da yasaklandı.

Tokat

Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kent genelindeki düğünlere kısıtlama getirildiğini duyurdu. Balcı, düğünlerin 14.00 ile 22.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Tunceli

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de Pandemi Kurulu toplanarak kararlar aldı. Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında kurulda yer alan ilgili kurumların amirlerinin katılımıyla yapılan toplantıda alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.



Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

*Maske takma zorunluluk şartlarının il ve ilçelerimizde devam etmesine, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeyen vatandaşlarımıza Hıfzısıhha Kanununa göre 900 TL idari para ceza yazılmasına,

*İlimizdeki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı değerlendirildiğinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmesine bu kapsamda her gün saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine,

*65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 10.00 ile 20.00 saatleri arasında 1. derece yakınları hariç düğün, kına, nişan, sünnet, cenaze, taziye, mevlit vb. merasimlere katılmalarına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır.

*Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde ‘Mahalle Denetim Ekiplerinin’ oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip etmelerinin sağlanmasına, bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde;

*Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanmasına, ilimiz genelinde korona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle acil olmayan, hayati tehlikesi bulunmayan (aciliyet durumu hekim tarafından değerlendirilmek kaydıyla) elektif-cerrahi girişimlerin ileri bir tarihe ertelenmesine,

*Munzur ve Pülümür Vadisi’nde tesisleşmenin olmadığı alanlarda ateş ve piknik etkinliğinin yasaklanmasına, taziyelerin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmamasını teminen, taziye evlerindeki taziye kabulü yasak olmaya devam etmekle birlikte, cenaze sahiplerinin evlerinde, işletmelerinde veya bu alanların yakın çevreleri ile diğer açık alanlarda taziye kabullerinin kısıtlanmasına karar verilmiştir

Uşak

Uşak Valiliği, 65 yaş ve üstü vatandaşların (gelin, damat ve sünnet çocuğunun 1. ve 2. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlit gibi vatandaşın yoğun olarak bulunduğu etkinliklere katılmaları yasaklanmasına; Düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlit gibi etkinliklerin en geç 23.00’te bitirilmesi ve 2 saat ile sınırlandırılmasına; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uyulmasına; gelin alma, sünnet, asker uğurlama gibi etkinliklerin konvoy oluşturmak suretiyle yapılmamasına karar verildiğini açıkladı.



Van

Van Valiliği, 65 yaş ve üzeri olanların düğün, nişan, sünnet mevlit gibi toplu törenlere katılmasını yasakladı. Ayrıca 65 yaş ve üzeri olanların sabah saat 07.30 – 10.00 ile akşam saat 16.30 – 19.00 arası şehir içinde, mahalle ve ilçeler arası toplu taşıma yapan araçlara (belediye ve halk otobüsü, minibüs) binmesi yasaklandı.

Van Valiliği, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni kısıtlama kararı aldı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içerisindeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, ücretsiz olarak kullandığı belediye toplu taşıma araçlarından günde sadece iki kez yararlanabilecek. İlimiz sınırları içerisindeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bugünden itibaren (20.08.2020) 20 Eylül 2020 tarihine kadar lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri ve benzeri umuma açık ve eğlence yerlerine girmeleri kısıtlanmıştır." denildi.



Yalova

Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde 65 yaş üzeri vatandaşların 09.00-21.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarını yasakladı.

Yozgat

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi. Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, kendisinin veya eşinin 1. ve 2. derece akrabalarının dışındaki kişilerce düzenlenen düğün, kına, nikah, nişan, mevlit, sünnet gibi merasimlere katılmalarının yasakladığını açıklandı.



Ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşların, AVM, market, semt pazarı, pazar yeri gibi toplu alışveriş mekanlarına 16.00-18.30 saatleri arasında girişlerinin sınırlandırılmasına, 07.30-09.30 ile 16.30-18.30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına karar verildi.