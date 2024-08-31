39 kişi ve 19 kurumun malvarlığı donduruldu

Terör örgütlerine finansman sağladıkları gerekçesiyle 39 kişi ve 19 kuruluşun malvarlığı donduruldu.

Terör örgütleri ile bağlantılı 39 kişi ve 19 kuruluşun malvarlıkları dondurulduğuna dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında aldığı malvarlığının dondurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasını taşıyan karara göre, PKK bağlantısı gerekçesiyle 14 kişi ve İstanbul merkezli Göç İzleme Derneği'nin (GÖÇİZDER), Maoist Komünist Partisi (MKP) üyeliği suçlamasıyla 5 kişinin, FETÖ'ye finansman nedeniyle de 20 kişi ile yurt dışı merkezli 18 vakıf ve kuruluşun malvarlığı donduruldu.

AA