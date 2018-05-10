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  3. 10 Mayıs 2018 07:58

4 ay boyunca izlediler ! Polisten müthiş operasyon

Uşak'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik 125 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı.

4 ay boyunca izlediler ! Polisten müthiş operasyon
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 12 adrese 125 polisin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı baskında 14 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerdeki aramalarda 157 gram esrar, 54 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Öte yandan operasyon anı havadan drone ile görüntülendi.
 

AA

uşak , uyuşturucu , polis , torbacı
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