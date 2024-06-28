4 ilde acele kamulaştırma kararı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Tekirdağ, Muğla, Erzincan ve Eskişehir'de enerji projelerinin güzergahlarında bulunan taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Türkiye'nin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için proje güzergahlarında bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek 154kV Bozüyük TM-Kartal RES TM EİH Brş R3 Bilecik 6 RES TM Enerji İletim Hattı (Girdi-Çıktı) (Hat-1, Hat-2) Projesi kapsamında Eskişehir'de proje sahasına isabet eden taşınmazların mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurularak Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, Erzincan'da yapılacak Söğütlü Grubu Enerji Nakil Hattının güzergahına isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurularak TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Marmaris ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için güzergaha isabet eden taşınmazlar mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Tekirdağ’da S:464 numaralı IV. Grup maden (linyit) işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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