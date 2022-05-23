4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.