5 farklı akıllı kanser ilacı geri ödeme kapsamına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akciğer kanseri, meme kanseri, cilt kanseri gibi 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; kanser hastalığında yeni nesil tedavi yaklaşımlarından biri; immünoterapi. Halk arasında akıllı kemoterapi ilacı olarak bilinen ilaçlar, kişinin kendi bağışıklık sistemini kullanarak kanser hastalığını iyileştirmeyi hedefliyor. Mevcut halde, 2 kanser ilacının bazı endikasyonlarda geri ödemesi bulunuyordu. Bilimsel veriler dikkate alınarak hem ilaçların sayısının artırılmasına hem de kapsamın genişletilmesine karar verildi.

25 FARKLI KANSER TÜRÜNDE GERİ ÖDEME

Yapılan düzenlemeyle; kanser tedavisinde kullanılan 3 immünoterapi ilacı ilk defa geri ödeme kapsamına alındı. 2 ilacın ise ödeme kapsamı genişletildi. Söz konusu ilaçlar, klasik hodgkin lenfoma, melanom, malign melenom, kolorektal kanser, küçük hücreli akciğer kanseri, mide kanseri, renal hücreli karsinom ve meme kanseri gibi 25 farklı kanser türünde geri ödemeye alınmış oldu. Söz konusu ilaçlar SGK ile anlaşması bulunan 2 ve 3'üncü basamak özel ve kamu hastanelerinde uygulanabilecek.

KİSTİK FİBROZİS İLACI DA VAR

Geri ödemeye alınan ilaçlar arasında genetik bir hastalık olan 'kistik fibrozis'in tedavisinde kullanılan bir ilaç da yer aldı. Akciğer, pankreas, bağırsak, ter bezleri dış salgı bezlerinde görülen, solunum sistemi, sindirim sistemi gibi vücudun birden çok sistem ve organını etkileyebilen gen hastalığının seyrinde, geri ödeme listesine ilk kez alınan ilacın olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni düzenlemeden yaklaşık 48 bin kanser hastası ve yaklaşık 1000 kistik fibrozis hastası yararlanabilecek. Son düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilaçlarının sayısı ise 784’e yükseldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 5 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacının Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kanser hastalarımız için çok önemli bir müjdeyi paylaştı. Önemli immünoterapi ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alındı. Bu hayati karar, tedavi süreçleri devam eden hastalarımıza umut olacaktır. Başta kanser tedavisi gören vatandaşlarımız olmak üzere herkese hayırlı olsun. Bu süreçteki güçlü iş birlikleri ve hassasiyetleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’e gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantımızın ardından açıkladığı müjdeyle kanserle mücadele eden vatandaşlarımıza önemli bir destek sağlayacağız. Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz. Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak. Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kulandı.

DHA