  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 5 farklı akıllı kanser ilacı geri ödeme kapsamına alındı

5 farklı akıllı kanser ilacı geri ödeme kapsamına alındı

5 farklı akıllı kanser ilacı geri ödeme kapsamına alındı
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akciğer kanseri, meme kanseri, cilt kanseri gibi 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; kanser hastalığında yeni nesil tedavi yaklaşımlarından biri; immünoterapi. Halk arasında akıllı kemoterapi ilacı olarak bilinen ilaçlar, kişinin kendi bağışıklık sistemini kullanarak kanser hastalığını iyileştirmeyi hedefliyor. Mevcut halde, 2 kanser ilacının bazı endikasyonlarda geri ödemesi bulunuyordu. Bilimsel veriler dikkate alınarak hem ilaçların sayısının artırılmasına hem de kapsamın genişletilmesine karar verildi.

25 FARKLI KANSER TÜRÜNDE GERİ ÖDEME

Yapılan düzenlemeyle; kanser tedavisinde kullanılan 3 immünoterapi ilacı ilk defa geri ödeme kapsamına alındı. 2 ilacın ise ödeme kapsamı genişletildi. Söz konusu ilaçlar, klasik hodgkin lenfoma, melanom, malign melenom, kolorektal kanser, küçük hücreli akciğer kanseri, mide kanseri, renal hücreli karsinom ve meme kanseri gibi 25 farklı kanser türünde geri ödemeye alınmış oldu. Söz konusu ilaçlar SGK ile anlaşması bulunan 2 ve 3'üncü basamak özel ve kamu hastanelerinde uygulanabilecek.

KİSTİK FİBROZİS İLACI DA VAR

Geri ödemeye alınan ilaçlar arasında genetik bir hastalık olan 'kistik fibrozis'in tedavisinde kullanılan bir ilaç da yer aldı. Akciğer, pankreas, bağırsak, ter bezleri dış salgı bezlerinde görülen, solunum sistemi, sindirim sistemi gibi vücudun birden çok sistem ve organını etkileyebilen gen hastalığının seyrinde, geri ödeme listesine ilk kez alınan ilacın olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni düzenlemeden yaklaşık 48 bin kanser hastası ve yaklaşık 1000 kistik fibrozis hastası yararlanabilecek. Son düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilaçlarının sayısı ise 784’e yükseldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 5 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacının Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kanser hastalarımız için çok önemli bir müjdeyi paylaştı. Önemli immünoterapi ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alındı. Bu hayati karar, tedavi süreçleri devam eden hastalarımıza umut olacaktır. Başta kanser tedavisi gören vatandaşlarımız olmak üzere herkese hayırlı olsun. Bu süreçteki güçlü iş birlikleri ve hassasiyetleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’e gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantımızın ardından açıkladığı müjdeyle kanserle mücadele eden vatandaşlarımıza önemli bir destek sağlayacağız. Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz. Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak. Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kulandı. 

DHA

text-ad
Etiketler kanser akıllı ilaç akıllı kanser ilacı geri ödeme SGK
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vaka sayıları patladı; Bakanlık harekete geçti: Türkiye'deki tüm pazarlar kapatıldı! Vaka sayıları patladı; Bakanlık harekete geçti: Türkiye'deki tüm pazarlar kapatıldı! Uzman isim en düşük emekli maaşı, memur ve memur emeklisinin Temmuz ayı zammını açıkladı Uzman isim en düşük emekli maaşı, memur ve memur emeklisinin Temmuz ayı zammını açıkladı Bursa'da peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi Bursa'da peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi Özgür Özel'den Erdoğan'a olay sözler: Bana rüşvet teklif ediyor! Özgür Özel'den Erdoğan'a olay sözler: Bana rüşvet teklif ediyor! Sipariş rekoru kıran Xiaomi YU7'de büyük kriz! Paralarını geri istiyorlar Sipariş rekoru kıran Xiaomi YU7'de büyük kriz! Paralarını geri istiyorlar İTO, TÜİK enflasyonu için gösterge sayılan Haziran enflasyonunu açıkladı İTO, TÜİK enflasyonu için gösterge sayılan Haziran enflasyonunu açıkladı Dün Haber3.com yazdı, bugün yandaş medya karıştı: ''Bu manşet kime ?'' Dün Haber3.com yazdı, bugün yandaş medya karıştı: ''Bu manşet kime ?'' Böyle vasiyet görülmedi! Helikopterden para saçtılar Böyle vasiyet görülmedi! Helikopterden para saçtılar Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife belli oldu Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife belli oldu Defne Samyeli'den 53'üncü yaş pozu! Bikinisiyle genç kızlara taş çıkarttı Defne Samyeli'den 53'üncü yaş pozu! Bikinisiyle genç kızlara taş çıkarttı
Türkiye'de satılan 2 ürün için daha toplatma kararı! Listede toplam 18 ürün var! Türkiye'de satılan 2 ürün için daha toplatma kararı! Listede toplam 18 ürün var! Türkiye'nin ünlü iş insanı hayatını kaybetti Türkiye'nin ünlü iş insanı hayatını kaybetti Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, vücudundan Türkiye'nin sessiz katili çıktı! Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, vücudundan Türkiye'nin sessiz katili çıktı! Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''Delilerin Delisi Muhammed Yakut Almanya’da öldü'' Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''Delilerin Delisi Muhammed Yakut Almanya’da öldü'' İki aylık evli çiftin aldatma tartışması korkunç bitti! İki aylık evli çiftin aldatma tartışması korkunç bitti! 25 yaşındaki 1 çocuk annesinin cansız bedeni anneler gününde bulunmuştu... Katil suçunu itiraf etti! 25 yaşındaki 1 çocuk annesinin cansız bedeni anneler gününde bulunmuştu... Katil suçunu itiraf etti! Murat Övüç'ten Nihal Candan hakkında skandal iddia! Murat Övüç'ten Nihal Candan hakkında skandal iddia! Hande Erçel Aşkı Hatırla'daki Barış Arduç'la olan aşk sahneleri için sessizliğini bozdu Hande Erçel Aşkı Hatırla'daki Barış Arduç'la olan aşk sahneleri için sessizliğini bozdu