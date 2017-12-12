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  3. 12 Aralık 2017 22:54

5 yıl sonra açılıyor... Her şeyi değiştirecek !

Temeli 2012 yılında atılan Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı'nın açılışı 15 Aralık Cuma günü yapılacak.

5 yıl sonra açılıyor... Her şeyi değiştirecek !
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Temeli 2012 yılında atılan Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı'nın açılışı 15 Aralık Cuma günü yapılacak.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, açılış haberini Twitter'dan duyurarak "İstanbul, teknoloji harikası, sürücüsüz metroya kavuşuyor. Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı'nı, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 15 Aralık Cuma günü, saat 15:00'de hizmete alıyoruz. Gelin bu sevinci hep birlikte yaşayalım..." sözlerini paylaştı.

Üç ilçeden geçecek metro hattında Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Libadiye, Çarşı, Ümraniye, İnkılap Mahallesi, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, Lise, Dudullu, Toplu Konutlar, Çekmeköy ve Sancaktepe istasyonlarının aralarında yer aldığı 16 istasyon yer alacak.

YILAN HİKAYESİNE DÖNMÜŞTÜ

Temeli 2012 yılında atılan metro hattıyla ilgili bugüne kadar bir çok tartışma yaşanmıştı. İBB eski Başkanı Kadir Topbaş, 'Yeni metro hattını 38 ay gibi rekor bir sürede tamamlayacağız' demişti. İBB Meclisi'nde bu konuyla ilgili tartışmalar yaşanmıştı.

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