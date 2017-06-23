50 kiloluk balıkla selfie yarışı

Balık pazarında sergilenen 2 metrelik yayın balığı ilgi gördü.

Edirne'de balıkçıların Meriç Nehri'nde yakaladığı 50 kiloluk, 2 metre uzunluğundaki yayın balığına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Balık pazarında yayın balığını gören bazı vatandaşlar fotoğraf çekti, bazıları ise ağırlığını tartmak amacıyla balığı bulunduğu yerden kaldırmaya çalıştı.

Balıkçı Hamza Köksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatlı su balığı olan yayın balığını Küplü ilçesindeki balıkçıların Meriç Nehri'nde yakalandığını söyledi.

Balığın boyutları itibariyle balıkçıları zorladığını belirten Köksoy, "Bu bize bayram şekeri oldu. Tezgahımızı şenlendirdi. Gelen geçen balıkla fotoğraf çektiriyor. Şu an yayın balığı diğer balıklara göre daha fazla talep görüyor. Bayram balığı diyebiliriz. Kilosunu 20 liradan satıyoruz. Balık severler yayının tadını bilir, tavada kızartması güzel olur" diye konuştu.

Vatandaşlardan Ahmet Çengel ise tatlı su balığı tüketmeyi sevdiğini söyledi. Daha önce bu büyüklükte bir yayın görmediğini anlatan Çengel, "İftar için alışveriş yapıyorduk. Balık ilgimizi çekti. Gayet büyük. İftarda değerlendirebiliriz, şimdiden herkese afiyet olsun" dedi.