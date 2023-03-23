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53 ildeki Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu anketinin sonuçları açıklandı

53 ildeki Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu anketinin sonuçları açıklandı
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14 Mayıs seçimleri için geri sayım tüm hızıyla sürerken MAK Danışmanlık, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında hem ittifakların hem de Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayların oy oranları da belli oldu.

Türkiye dolu dizgin 14 Mayıs seçimlerine koşarken, seçimlere 51 gün kala MAK Danışmanlık 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 5 bin 750 kişiyle yüz yüze görüşerek gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Ankette cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimindeki oy oranları ölçüldü.

Ankette katılımcılara “14 Mayıs 2023’de yapılacak seçimde hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?” sorusu yöneltildi.

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 46,5 olurken, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 42,4’de kaldı.

Katılımcıların yüzde 7,7’si kararsız olduğunu belirtti. “Diğer” yanıtı verenlerin oranı yüzde 3,4 oldu.

mak danışmanlık 8-15 mart cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçları

AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ

“Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği ankete göre, partilerin oy oranları ise şöyle:

mak danışmanlık 8-15 mart seçim anketi sonuçları

AK Parti: % 34,2
CHP: % 26
İYİ Parti: % 13,6
HDP: % 9,3
MHP: % 6,3
DEVA Partisi: % 2,1
YRP: %1,3
BTP: % 1,2
Gelecek Partisi: % 1
Memleket Partisi: % 1
Zafer Partisi: % 1
Saadet Partisi: % 0,9

 

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