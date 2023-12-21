  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 6 çocuğa cinsel istismara iyi hal indirimi

6 çocuğa cinsel istismara iyi hal indirimi

6 çocuğa cinsel istismara iyi hal indirimi
Güncelleme:

Konya'da, yaşları 9 ile 12 arasındaki 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan mahalle esnafı iyi hal indirimi ile toplam 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bakkal işleten O.Ö., geçen şubat ayında iddiaya göre bakkala alışveriş yapmaya gelen yaşları 9 ile 12 arasında değişen 6 kız çocuğuna, farklı zamanlarda cinsel tacizde bulundu. Çocuklar, bakkala gittiklerinde O.Ö.’nün kendilerini sıkıştırıp öpmeye çalıştıklarını, elle tacizde bulunduğunu, kucağına oturtarak sarıldığını ailelerine bildirdi. Aileler, Beyşehir Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında O.Ö., gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli çıkarıldığı Beyşehir Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

DÜKKANINA GELEN ÇOCUKLARI TACİZ ETMİŞ

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca O.Ö. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 48 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede yaşları 9 ile 12 arasındaki 6 kız çocuğunun mahallelerindeki bakkalı işleten O.Ö.’nün dükkanına gittiği ve burada çocukları sıkıştırıp öpmeye çalıştığı, kucağına oturtarak sarıldığı, farklı tarihlerde birden fazla bu eylemi yaptığı, mağdurların Çocuk İzleme Merkezi’nde alınan ifadelerinin de tutarlı, ciddi ve inandırıcı olduğu anlaşıldığından ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan yargılanması talep edildi.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve suçlamaları kabul etmeyen O.Ö., savunmasında, ''Suçlamaları reddediyorum, beraatımı istiyorum” dedi.

31 YIL 3 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, çocuklara yönelik 'cinsel istismar' eyleminin farklı zamanlarda, birden fazla kez gerçekleştiğinin sabit olduğunu belirtti. Eylemlerin sarkıntılık boyutunda kaldığına kanaat getirildiğini ifade eden heyet, cezanın asgari hadden ayrılmayı gerektirir bir durum bulunmadığının anlaşıldığını kaydetti. Mahkeme, O.Ö.'ye önce 5'er yıl hapis cezası verdi. Suçun her bir çocuk için birden fazla gerçekleştiği için ceza 6 yıl 3'er aya çıkartıldı. O.Ö.'nün duruşmadaki tutum ve davranışından dolayı iyi hal indirimi uygulanarak ceza 5 yıl 2 ay 15'er gün olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA

Etiketler konya seydişehir cinsel istismar istismar ceza indirimi iyi hal indirimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En uzun geceye hazır mısınız ? Olumsuz etkilerine dikkat! En uzun geceye hazır mısınız ? Olumsuz etkilerine dikkat! Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı Kahramanmaraş'ta baltalı dehşet! 14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü Kahramanmaraş'ta baltalı dehşet! 14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü SGK uzmanı Özgür Erdursun zamlı emekli maaşlarını açıkladı SGK uzmanı Özgür Erdursun zamlı emekli maaşlarını açıkladı İstanbul için ''sürpriz aday'' Prof. Dr. Naci Görür mü ? İstanbul için ''sürpriz aday'' Prof. Dr. Naci Görür mü ? Türkiye'nin en zeki insanları bu illerde yaşıyor! İşte IQ ortalaması yüksek şehirler Türkiye'nin en zeki insanları bu illerde yaşıyor! İşte IQ ortalaması yüksek şehirler Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek? Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek? Yeni tehlikenin adı JN.1! Koronavirüsün yeni varyantı tehlike saçıyor Yeni tehlikenin adı JN.1! Koronavirüsün yeni varyantı tehlike saçıyor Dolar, Euro ve altının faiz kararına tepkisi bu oldu Dolar, Euro ve altının faiz kararına tepkisi bu oldu TCMB yılın son faiz kararını açıkladı TCMB yılın son faiz kararını açıkladı