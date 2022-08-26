6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.
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