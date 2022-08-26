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6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Etiketler fırat kalkanı ypg pkk
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