  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 6 Şubat'tan bu yana meydana gelen deprem sayısı açıklandı

6 Şubat'tan bu yana meydana gelen deprem sayısı açıklandı

6 Şubat'tan bu yana meydana gelen deprem sayısı açıklandı
Güncelleme:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede üç hafta içinde 10 binin üzerinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olarak başlayan ve asrın felaketi olarak tarihe geçen deprem fırtınasında 11 ilimiz yerle bir oldu 45 bine yakın canımızı yitirdik.

Depremin yaraları sarılmaya çalışılmaya devam edilirken AFAD bölgede 3 haftada 10 binin üzerinde depremin meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş (Pazarcık-Elbistan) da meydana gelen Mw 7.7 ve Mw 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra ilk 3 haftada bölgede 10.000'in üzerinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem aktivitesi AFAD tarafından 7 gün/24 saat izlenmektedir."

 

Etiketler deprem kaç deprem oldu 10 bin deprem 3 hafta afad açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür: 7,2 ve 7,4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz
AK Partili Belediye Başkanı'nın katıldığı canlı yayın olay oldu
İrem Derici ve Atakan Işıktutan'dan aşk tatili! Dudak dudağa poz verdiler
Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı! 2 gün sürecek
Malatya bir kez daha depremle sarsıldı
Alevler geceyi aydınlattı! Kocaeli'nde korkutan yangın
Bir teknoloji devi daha logosunu değiştirdi
Erdoğan'ın yoluna ''hükümet istifa'' pankartı
''Depremzedelere özel'' deyip depremzedeleri dolandırdılar
Türkiye bu iddiayı konuşuyor: ''Erdoğan'dan Soylu'ya fırça''