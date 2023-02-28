6 Şubat'tan bu yana meydana gelen deprem sayısı açıklandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede üç hafta içinde 10 binin üzerinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olarak başlayan ve asrın felaketi olarak tarihe geçen deprem fırtınasında 11 ilimiz yerle bir oldu 45 bine yakın canımızı yitirdik.

Depremin yaraları sarılmaya çalışılmaya devam edilirken AFAD bölgede 3 haftada 10 binin üzerinde depremin meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş (Pazarcık-Elbistan) da meydana gelen Mw 7.7 ve Mw 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra ilk 3 haftada bölgede 10.000'in üzerinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem aktivitesi AFAD tarafından 7 gün/24 saat izlenmektedir."