6 Şubat'tan bu yana meydana gelen deprem sayısı açıklandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede üç hafta içinde 10 binin üzerinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olarak başlayan ve asrın felaketi olarak tarihe geçen deprem fırtınasında 11 ilimiz yerle bir oldu 45 bine yakın canımızı yitirdik.
Depremin yaraları sarılmaya çalışılmaya devam edilirken AFAD bölgede 3 haftada 10 binin üzerinde depremin meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş (Pazarcık-Elbistan) da meydana gelen Mw 7.7 ve Mw 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra ilk 3 haftada bölgede 10.000'in üzerinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem aktivitesi AFAD tarafından 7 gün/24 saat izlenmektedir."
📌 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş (Pazarcık-Elbistan) da meydana gelen Mw 7.7 ve Mw 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra ilk 3 haftada bölgede 1⃣0⃣.0⃣0⃣0⃣ in üzerinde deprem meydana gelmiştir.— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 28, 2023
📌Meydana gelen deprem aktivitesi AFAD tarafından 7 gün /24 saat izlenmektedir. pic.twitter.com/0ZNXBm9lHc
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol