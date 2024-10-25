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6 ülkeye yeni büyükelçi atandı

6 ülkeye yeni büyükelçi atandı
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Slovenya, Bahreyn, Zambiya, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti büyükelçiliklerine yapılan atamalar Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Altı ülkeye büyükelçi atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre; Slovenya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliğine ikili ilişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşçıoğlu, Bahreyn Kırallığı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Halil Sayan Koytak, Zambiya Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Konfederasyonu Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Şenem İncesu, Çek Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine de eski KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu atandı.

Etiketler büyükelçi konsolos atama Slovenya Bahreyn zambiya isviçre Çek Cumhuriyeti metin feyzioğlu
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