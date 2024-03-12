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600 milyon TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: 60 kişi yakalandı

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İstanbul merkezli 6 ilde yasa dışı bahis sitelerinden elde ettikleri parayı ATM'lerden QR Kod ve Cepbank yöntemiyle çekip, ardından kripto para borsası vasıtasıyla yurt dışına kaçıran şüphelilere operasyon düzenlendi. 60 şüpheli yakalanırken, 600 milyon liralık para trafiği tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ATM’lerden QR Kod ve Cepbank yöntemi ile yasadışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağlayan ve kazancı kripto para borsası vasıtasıyla yurt dışına çıkartarak aklamaya yönelik çalışma yapan suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Merkezli Zeytinburnu, Küçükçekmece, Fatih, Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir, Güngören, Sultangazi, Kadıköy ve Bakırköy ile Bursa, Muğla, Denizli, Balıkesir, Adana, İzmir’de toplamda 69 farklı adrese yönelik yapılan operasyonda 60 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul merkezli 6 ilde yasa dışı bahis sitelerinden elde ettikleri parayı ATM'lerden QR Kod ve Cepbank yöntemiyle çekip, ardından kripto para borsası vasıtasıyla yurt dışına kaçıran şüphelilere operasyon düzenlendi. 60 şüpheli yakalanırken, 600 milyon liralık para trafiği tespit edildi.

600 MİLYON LİRA FİNANSAL DÖNGÜ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu tarafından verilen talimatlar doğrultusunda şüphelilerin banka hesaplarının tespitine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 600 Milyon lira finansal döngü olduğu tespit edildi. Operasyonlarda yakalanan 60 şüphelinin işlemleri devam sürüyor.

DHA

Etiketler istanbul Yasa dışı bahis bahis siteleri cepbank qr kod
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