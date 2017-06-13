6,2'lik depremin ardından 80 artçı deprem !

İzmir’in Karaburun İlçesi açıklarında, Ege Denizi’nde dün saat 15.28’te Richter Ölçeği’ne göre 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başta İzmir ve Çanakkale olmak üzere, Edirne’den Muğla’ya kadar Türkiye’nin batısındaki birçok merkezde hissedildi ve paniğe yol açtı. Alsancak Semti’nde bazı binalarda küçük çatlaklar ve ayrılmalara neden oldu. Bazı binalar birbirinden ayrıldı.

Ege depremi can aldı !

"7'DEN BÜYÜK BEKLİYORDUM"

Deprem uzmanı Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ege'de 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili 10 yıldan bu yana uyarılarda bulunduğunu, söylediklerinin tam isabet ile gerçekleştiğini söyledi. Prof.Dr. Ercan, İzmir'in gevşek ve sulu zemini olan bölgelerinde depremin çok daha büyük hissedildiğini söyledi. Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan tsunami beklemediğini belirterek, bu depremin 5.1 büyüklüğüne varan artçıların 15 gün süreceğini, İzmir'de yaşayanların mümkünse yazlıklara veya 2007 yılı sonrasında yapılan konutlara taşınmasını istedi.

Deprem uzmanı uyardı ! ''Yazlıklarınıza gidin''

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu benim için tam isabet. Daha önce İzmir depremi Karaburun Midilli, Foça üçgeninde, Midilli körfezine yakın olacak demiştim, tam isabet oldu. Deprem beklentim büyüktü, 7'den büyük bekliyordum. İlk gözlemlere göre depremin odağı kuzey doğudan gelen Zeytinbağ kırığı ile Manisa Foça üzerinden gelen Gediz kırığının çatalında Midili depremidir. Sığ bir depremidir. Türkiye depremleri sığdır. Güzel olan şey bizim Bornova kırığı ile İzmir kırığını harekete geçirmemiştir. Eğer harekete geçirse farklı şeyleri konuşurduk" dedi.

Deprem nedeniyle binalar yıkıldı !

"MEYDANA GELEN DEPREM, ANA DEPREMDİR"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Özden, "Her depremin doğasında olduğu üzere önümüzdeki günlerde bu büyüklüğe yakın 4,9 ve 5,2 arasında değişebilecek artçı depremler yaşayabiliriz. Bugün meydana gelen deprem bir ana depremdir. Bu artçılar 6,2'nin üzerine kesinlikle çıkmayacaktır." dedi.

Ege'deki depremler için uzmanlar ne diyor ?

MİDİLLİ’DE YARALILAR VAR

Midilli’nin Plomari köyündeki depremin ilk hasarlarını cep telefonu ile çekilen fotoğraf ve videolarla paylaştı. Depremde Midilli ve Sakız adalarındaki köylerde evlerin çatılarının ve duvarlarının yıkıldığı bazı sokakların harabeye döndüğü görüldü. Midilli şehir merkezinde ise insanlar sokaklara çıktı, bazı kişilerin ambulanslarla hastanelere ve kliniklere götürüldüğü belirtildi. Hasarların büyük bölümünün eski yapılarda olduğu ve hasar meydana geldiği belirtildi. Depremin Atina ve yakınlarında da hissedildiği belirtildi. Midilli’de okulların tatil edildiği, veliler çocuklarını almak için okullara akın ettiği duyuruldu. Midilli Belediyesi ekipleri, polis ve asker alarma geçti.

78 ARTÇI KAYDEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 15.28’de İzmir’in Karaburun İlçesi açıklarında, Ege Denizi’nde meydana gelen depremin ardından,

bugün gece saat 01.00’a kadar; en büyüğü 4.4, en küçüğü 1.7 olmak üzere toplam 78 artçı deprem daha meydana geldi. Meydana gelen sarsıntılarda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.