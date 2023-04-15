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70 kaçak Afgan daha yakalandı

70 kaçak Afgan daha yakalandı
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Bitlis'te jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde Afganistan uyruklu 70 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan’a bağlı Dalda köyü yakınlarında bir minibüsü durdurdu. Yapılan kimlik kontrollerinde minibüste 24, aynı bölgede arazi aramalarında ise yaya olarak ilerleyen 46 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü C.S. organizatörlük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Toplam 70 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

DHA

Etiketler bitlis jandarma afganistan
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