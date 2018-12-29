Yarına dikkat ! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Yarına dikkat ! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul'da yılbaşı alarmı ! Trafiğe kapatılacak yollar açıklandı
İstanbul'da yılbaşı alarmı ! Trafiğe kapatılacak yollar açıklandı
Rusya'dan Türkiye'ye güzel haber ! 2 kat artıyor
Rusya'dan Türkiye'ye güzel haber ! 2 kat artıyor
Araç sahipleri dikkat ! 2019'da kim ne kadar vergi ödeyecek ?
Araç sahipleri dikkat ! 2019'da kim ne kadar vergi ödeyecek ?
2019 en düşük işsizlik maaşı belli oldu
2019 en düşük işsizlik maaşı belli oldu
AK Parti'nin İstanbul aday tanıtım toplantısında kavga
AK Parti'nin İstanbul aday tanıtım toplantısında kavga
Kredi kartı sahiplerine iyi haber: 2019'da kart faizlerine zam yok !
Kredi kartı sahiplerine iyi haber: 2019'da kart faizlerine zam yok !
İşte kotasız internet paketlerinin fiyatları
İşte kotasız internet paketlerinin fiyatları
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Aralık 2018 13:57

760 bin lirasını kaptıran vatandaş: Yaşadıklarıma inanamıyorum

İstanbul'da emekli bir vatandaş, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 760 bin lirasını kaptırdı.

760 bin lirasını kaptıran vatandaş: Yaşadıklarıma inanamıyorum
A+ A-

Kendilerini telefonda, FETÖ üyelerine operasyon düzenleyen polisler olarak tanıtan dolandırıcılara, sattığı arsasından ve bankadan çektiği krediden elde ettiği toplam 760 bin lirayı verdiğini öne süren emekli Ali Rıza Irmak, polise başvurdu. Ali Rıza Irmak "45 yıllık emeğimi çaldılar. Hala yaşadıklarıma inanamıyorum" dedi.

Telefonda kendilerini polis olarak tanıtan ve "FETÖ'cü emlakçılara operasyon düzenliyoruz" diyen kişilere inanarak 760 bin lirasını kaptırdığını iddia eden emekli Ali Rıza Irmak, polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen TCDD'den emekli 63 yaşındaki Ali Rıza Irmak, Ataşehir'deki arsasının satışından elde ettiği 710 bin lira ile bankadan çektiği 50 bin lirayı dolandırıcılara kaptırdığını belirterek, şikayetçi oldu.     

Kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından telefonla arandığını anlatan Irmak, şunları kaydetti:     

"Bana polis olduğunu söyleyen kişiler 'FETÖ'cü emlakçılara operasyon düzenliyoruz. Sen vatansever birisin. Yardımına ihtiyacımız var. Arsanı satmanı istiyoruz. Bu alım satım sırasında da onları takip edeceğiz, yakalayacağız.' dedi. Bu kişileri polis sanınca arsamı satıp 710 bin lirayı kuryeyle gönderdim. Daha sonra bir bankada FETÖ'cüler olduğunu, operasyona devam edeceklerini, kendilerine yardım etmesi için bankadan kredi çekilmesi gerektiğini söylediler. 50 bin lira kredi çekmemi istediler. Çektiğim bu parayı da dolandırıcıların gönderdiği kuryeye teslim ettim. Yeniden beni aradılar ve bu kez başka tapulu yeri olup olmadığını sordular. Balıkesir'de bir yazlığımın olduğunu söyledim. Onu da satmamı istedi. Yazlığımı satmaya hazırlanırken 86 yaşındaki babamın 'Bunlar dolandırıcı' uyarısıyla polise başvurdum."     

Irmak, şikayetinin ardından, "45 yıllık emeğimi çaldılar. Hala yaşadıklarıma inanamıyorum. Emekli maaşımla çektiğim krediyi ödüyorum. Hiçbir şeyim kalmadı. Lütfen paramı geri getirsinler, mahvoldum." ifadelerini kullandı.     

AA

emekli , telefon dolandırıcılığı , operasyon , fetö , polis
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM