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8 kişinin mal varlıkları donduruldu

8 kişinin mal varlıkları donduruldu
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, DEAŞ ve El Kaide terör örgütüyle bağlantılı 8 kişinin mal varlıkları donduruldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mal Varlığının Dondurulması Kararı ile DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri ile bağlantılı 8 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Kararda, mal varlıkları dondurulan kişilerin ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edebilecekleri belirtildi. 

DHA

Etiketler resmi gazete mal varlığı
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