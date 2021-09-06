  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 8 orman yangını da kontrol altında

8 orman yangını da kontrol altında

8 orman yangını da kontrol altında

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün çıkan 8 orman yangınının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Yangına sebep olacak davranışlardan kaçınarak bu tabloyu iyileştirebilir, ormanları ve içindeki canlıları korumamıza yardımcı olabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.
5 Eylül itibariyle Manisa Gölmarmara, Adana, Antalya ve Mersin’de meydana gelen orman yangınlarının kontrol altında olduğunun belirtildiği paylaşımda, İstanbul, Manisa Akhisar, Şırnak ve Adıyaman’da çıkan orman yangınının tamamen söndürüldüğü aktarıldı.

Etiketler orman yangını orman genel müdürlüğü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu
Abdurrahman Dilipak'tan Erdoğan'ın yazdığı kitaba olay eleştiri
Milyonlarca kişiye indirimli emeklilik müjdesi
Beşiktaş Lens, Ljajic ve Douglas'ın burnundan getirecek
Denizde kano süren kadınla hayatının şokunu yaşadı
Çay bahçesinde onu görenler dönüp bir daha baktı! İnceleme başlatıldı
Brezilya-Arjantin maçında kaos! Maç yarıda kaldı
100 liralık elektrik faturasının bakın ne kadar şirketlere gidiyor
İstanbul Üniversiteliler isyanda! Yüz yüze eğitim başlayamıyor!
MEB yeni rehberi yayınladı: Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak ?