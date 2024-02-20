81 ilde düğmeye basıldı! Binlerce gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde çeşitli suçlardan aranan 3 bin 257 firarinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "81 ilde son 4 gündür devam eden 'aranan şahıslara yönelik' düzenlenen 'Çember-12' operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 237 firari yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi. Yerlikaya, yakalanan kişilerin 3 bin 200'ünün 5 yıla kadar, 26'sının 5-10 yıl, 11'inin ise 10 yıl ve üzerinde arandığını belirtti. Yerlikaya ayrıca, yakalananlardan 577'sinin hırsızlık, 292'inin dolandırıcılık, 108'inin yağma, 47'sinin adam öldürme, 66'sının cinsel suçlar, 558'inin narkotik suçlar, 33'ünün terör suçları ve 307'sinin kaçakçılık ve organize suçlardan arandığını ifade etti.

8️⃣1️⃣ İlde Son 4️⃣ gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-12” Operasyonlarında Arama Kaydı bulunan 3️⃣.2️⃣3️⃣7️⃣ Firari Yakalandı❗



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin… pic.twitter.com/veHZWaQEDX — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 20, 2024

DHA