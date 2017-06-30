Hastanede silahlı saldırı ! Yaralılar var
Hastanede silahlı saldırı ! Yaralılar var
Borsa haftalık kapanış rekorunu kırdı !
Borsa haftalık kapanış rekorunu kırdı !
Siirt'te operasyon ! 23 terörist öldürüldü
Siirt'te operasyon ! 23 terörist öldürüldü
Son 60 yılın rekoru kırıldı ! Kavruluyor
Son 60 yılın rekoru kırıldı ! Kavruluyor
Emniyet'ten Reina saldırısı açıklaması
Emniyet'ten Reina saldırısı açıklaması
Rusya Avrupa Birliği'ne resti çekti
Rusya Avrupa Birliği'ne resti çekti
Bakan müjdeyi verdi: Temmuz'dan itibaren fiyatlar düşecek
Bakan müjdeyi verdi: Temmuz'dan itibaren fiyatlar düşecek
Bakan açıkladı, binlerce kişi pazartesi gününe kilitlendi
Bakan açıkladı, binlerce kişi pazartesi gününe kilitlendi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 30 Haziran 2017 22:10

829 sikkeyle yakalanan çift tutuklandı

Kayseri'de valizlerinde 829 sikke ele geçirilen Filipinli çift tutuklandı.

829 sikkeyle yakalanan çift tutuklandı
A+ A-

Kayseri'de valizlerinde 829 sikke ele geçirilen Filipinli çift çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) etiplerinin, Erkilet Havalimanı giriş noktasında düzenlediği operasyonda, Filipinli A.G ve eşi M.G gözaltına alındı. Çiftin valizlerinde yapılan aramada, 829 sikke ele geçirildi. Filipinli karı-kocanın Nevşehir'in Ürgüp İlçesi'nden 200 TL karşılığında temin ettikleri sikkelerle İstanbul'a gitmeye çalıştığı iddia edildi.

 
A.G ve M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

kayseri , filipinli çift , sikke