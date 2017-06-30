829 sikkeyle yakalanan çift tutuklandı

Kayseri'de valizlerinde 829 sikke ele geçirilen Filipinli çift çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) etiplerinin, Erkilet Havalimanı giriş noktasında düzenlediği operasyonda, Filipinli A.G ve eşi M.G gözaltına alındı. Çiftin valizlerinde yapılan aramada, 829 sikke ele geçirildi. Filipinli karı-kocanın Nevşehir'in Ürgüp İlçesi'nden 200 TL karşılığında temin ettikleri sikkelerle İstanbul'a gitmeye çalıştığı iddia edildi.



A.G ve M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.