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95 yaşındaki sürücünün öldüğü kaza saniye saniye kamerada

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir kamyonla çarpışan otomobilin 95 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza anı saniye saniye kaydedildi.

Mustafa Harımcı idaresindeki 48 F ... plakalı otomobil, Fethiye-Muğla karayolu, Çamköy Mahallesi Eski Hal Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 JK ... plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Harımcı ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Harımcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Etiketler kaza 95 yaş sürücü
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