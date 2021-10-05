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A101’de bir skandal daha: Müşteri sosyal medyadan ifşa etti

A101’de bir skandal daha: Müşteri sosyal medyadan ifşa etti

A101 market müşterisi, indirimdeki ürünü inceledi ve “son kullanma tarihi” detayını sosyal medyada ifşa etti.

A101 market müşterisi, indirimdeki ürünü inceledi ve “son kullanma tarihi” detayını yakaladı. 

A101 market zincirinde “indirimli” olarak satılan yoğurtların “son kullanma tarihi” bölümünün silindiği sosyal medyada gündeme geldi.

 

“Denetle” adlı hesapta yayımlanan fotoğraflara ilişkin “İndirime giren yoğurtların son tüketim tarihlerinin silinmiş olması tesadüf olamaz. Tabi bu marketleri denetleyen, tüketiciye yapılan bu ağır hileye karşı hesap soran bir bakanlık olsaydı, benzer şikayetleri defalarca yayınlamak zorunda kalmazdık” ifadelerine yer verildi.

İşte o mesaj ve fotoğraflar: 

 

 ERDOĞAN HEDEF ALMIŞTI
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyat iddiaları hakkında yaptığı açıklamada “Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor” ifadelerini kullanmıştı.

Odatv, Erdoğan’ın isim vermeden açıkladığı 5 market zincirinin A101, BİM, Şok, Carrefoursa ve Migros olduğunu yazmıştı. 

Etiketler sosyal medya a101
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