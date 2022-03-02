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AB kararını verdi: 7 Rus bankası SWIFT sisteminden çıkarıldı

AB kararını verdi: 7 Rus bankası SWIFT sisteminden çıkarıldı

Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde bugün yayınlanan karara göre Rusya'dan 7 banka, SWIFT mesajlaşma sisteminden çıkarıldı.

AB, SWIFT mesajlaşma sisteminden çıkarılan Rus bankalarına operasyonlarını sona erdirmeleri için 10 gün süre verdi.

SWIFT sistemi dışına çıkarılan Rus bankaları; VTB, Bank Otrkitie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank ve VEB.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ve Gazprom'un bankası Gazprombank, AB'nin Rusya'dan doğal gaz ve petrol almaya devam ediyor olması nedeniyle SWIFT dışına çıkarılmadı.

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