ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisi Satterfield'ı çağırarak, PKK katliamına ilişkin açıklamaya yönelik tepkiyi "en kuvvetli şekilde" dile getirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ''ABD Büyükeliçisi Satterfield bugün Bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir'' denildi.
ABD'NİN "13 ŞEHİT" AÇIKLAMASI
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" denilmişti.
ABD'nin ''13 şehit'' açıklamasına Türkiye'den sert tepki
PKK'ya, YPG'ye kol kanat geren ABD 13 şehit için ne dedi ?
DHA
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