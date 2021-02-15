ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisi Satterfield'ı çağırarak, PKK katliamına ilişkin açıklamaya yönelik tepkiyi "en kuvvetli şekilde" dile getirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ''ABD Büyükeliçisi Satterfield bugün Bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir'' denildi.



ABD'NİN "13 ŞEHİT" AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" denilmişti.





ABD'nin ''13 şehit'' açıklamasına Türkiye'den sert tepki

PKK'ya, YPG'ye kol kanat geren ABD 13 şehit için ne dedi ?





