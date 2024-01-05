  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İstanbul'da

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İstanbul'da

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İstanbul'da
Güncelleme:

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Türkiye, ABD'den önemli bir konuğu ağırlıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

Blinken ve beraberindeki heyeti İstanbul'a getiren uçak, saat 19.10'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Blinken'ı havalimanında Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı arasında yarın İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin yanı sıra İsveç'in NATO'ya üyeliğinin onaylanması sürecinin de ele alınması bekleniyor.

Etiketler abd dışişleri bakan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elektrikli scooter sürücülerine ceza yağdı Elektrikli scooter sürücülerine ceza yağdı ''Var Böyle Tipler'' Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı ''Var Böyle Tipler'' Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı Birkaç ay önce hayvanlar otluyordu... Barajlardan sevindiren haber Birkaç ay önce hayvanlar otluyordu... Barajlardan sevindiren haber Bulun bu psikopatı! Bir gecede 200 aracın lastiği patlatıldı Bulun bu psikopatı! Bir gecede 200 aracın lastiği patlatıldı Parasını faize yatıranlara kötü haber! Düşüş başladı Parasını faize yatıranlara kötü haber! Düşüş başladı Bakan Işıkhan açıkladı: Yaşlılık Sigortası geliyor Bakan Işıkhan açıkladı: Yaşlılık Sigortası geliyor İçinde öğrencilerin olduğu servisi kaçıran şüpheli Beştepe'de yakalandı İçinde öğrencilerin olduğu servisi kaçıran şüpheli Beştepe'de yakalandı Emekliye ek zam mı geliyor? Erdoğan tek laf etmedi Emekliye ek zam mı geliyor? Erdoğan tek laf etmedi Metroda öldüren yumruk! Raylara düşen adam feci şekilde hayatını kaybetti Metroda öldüren yumruk! Raylara düşen adam feci şekilde hayatını kaybetti Antalya'da tarihi keşif: Birinci Dünya Savaşı'nın izleri bulundu Antalya'da tarihi keşif: Birinci Dünya Savaşı'nın izleri bulundu