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  2. Güncel
  3. 06 Ocak 2018 16:53

ABD müzik tarihinde bir ilk

ABD'de hip hop ve R&B "en çok dinlenilen müzik türü" oldu.

ABD müzik tarihinde bir ilk
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Nielsel Music'in yaptığı araştırmaya göre; ABD'de 2017'de müzik gelirleri, internetten yapılan satışlarla yüzde 12.8 arttı. Online satış oranı yüzde 50.3'ü bulurken, albüm satışları yüzde 14.6 azaldı, plak satışları ise yüzde 20.1 arttı. Çarpıcı bir sonuç ise hip hop ve R&B'nin, ABD tarihinde ilk kez rock müziği geçerek en çok dinlenilen müzik türü olmasıydı. 

2017'de en çok satan albüm, 2 milyon 645 bin 600 adet ile Ed Sheeran'ın 'Divide'ı oldu. Onu 1 milyon 899 bin 772 satışla Taylor Swift'in 'Reputation'ı takip etti. 

En çok satan şarkılar listesinde ise birinci sırada  'Despacito' ile Luis Fonsi ve Daddy Yankee bulunuyor. Parça 1.1 milyar kez görüntülendi, dinlendi veya indirildi. İkinci sıraya 'Shape of You' ile Ed Sheeran, üçüncü sıraya ise 'Humbe' ile Kendrick Lamar yerleşti.

Şarkıları en çok dinlenen sanatçılar, 6 milyarla Drake ve 4.2 milvarla Future oldu.

Habertürk

r b , abd , müzik , hip hop
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