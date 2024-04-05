  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı

ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı
Güncelleme:

ABD'de tarım dışı istihdam, martta 303 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e geriledi.

Piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı. 

ABD'de tarım dışı istihdam, martta 303 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e geriledi. Piyasanın beklentisi ise yüzde 3.9'du.

Şubat ayında da işsizlik yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Fed'in enflasyon göstergeleri açısından kritik öneme sahip ortalama saatlik kazançlardaki artış ise aylık bazda beklentilere paralel gerçekleşti.

Buna göre, mart ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklenti de yüzde 0,3 olarak belirlenmişti.

AA

Etiketler abd tarım dışı istihdam verisi işsizlik rakamları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2’si evde, 1'i araçta, aynı aileden 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu 2’si evde, 1'i araçta, aynı aileden 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu Fenerbahçe'de sakatlık geçiren 5 ismin son durumu belli oldu Fenerbahçe'de sakatlık geçiren 5 ismin son durumu belli oldu Türkiye şokta! Esra Erol'daki Dadı Meryem çocuk katili çıktı Türkiye şokta! Esra Erol'daki Dadı Meryem çocuk katili çıktı Tatil cennetinde trafiğe bayram ayarı: Bu araçların geçişleri yasaklandı Tatil cennetinde trafiğe bayram ayarı: Bu araçların geçişleri yasaklandı 42 erkek rakibini geride bırakıp, muhtar oldu 42 erkek rakibini geride bırakıp, muhtar oldu Fatih Portakal ''İmamoğlu yerine düşünülen 3 isim'' diyerek açıkladı Fatih Portakal ''İmamoğlu yerine düşünülen 3 isim'' diyerek açıkladı AK Partili Başkanı'nın silahlı seçim kutlamasına soruşturma AK Partili Başkanı'nın silahlı seçim kutlamasına soruşturma Türkiye'nin İsrail'e bor satışının faturası ortaya çıktı Türkiye'nin İsrail'e bor satışının faturası ortaya çıktı Benzine, motorine ve LPG'ye yeni zamlar göründü Benzine, motorine ve LPG'ye yeni zamlar göründü Köpeklerin saldırdığı kadın hayatını kaybetti Köpeklerin saldırdığı kadın hayatını kaybetti