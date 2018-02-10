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  3. 10 Şubat 2018 17:45

Acı haber Kırıkkale'ye ulaştı...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda bir helikopterin düşmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu.

Acı haber Kırıkkale'ye ulaştı...
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı sırasında, kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterinde şehit olan 2 askerden birinin Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Pilot Üsteğmen Erdem Mut (32) olduğu belirlendi. Acı haberi alan Mut'un ailesi, büyük üzüntü yaşadı.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrinde devam eden operasyonlar sırasında bugün saat 13.00 sıralarında, TSK'nın ATAK tipi bir helikopteri kırıma uğrayarak Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düştü. Helikopterde bulunan 2 asker şehit oldu. Şehit askerlerden birinin, Kırıkkale'nin Çalılıöz Mahallesi'nde oturan Ali ve Ayşe Mut çiftinin 3 çocuğundan ortancısı, Pilot Üsteğmen Erdem Mut olduğu öğrenildi. Acı haber, Mut Ailesi'ne askeri görevliler tarafından verildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin anne ve babası fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve il protokolü mahalleye gelerek şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa ve evin balkonuna itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut'un Malatya'da görev yaptığı ve eşi Ayşe Mut'un da bu kentte bulunduğu öğrenildi.

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