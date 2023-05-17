  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AÖF sınavları online mı olacak ? Karar verildi

Açık Öğretim'de dönem sonu sınavları yine çevrimiçi yapılacak

Açık Öğretim'de dönem sonu sınavları yine çevrimiçi yapılacak
Güncelleme:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı'nın çevrimiçi yapılacağı açıklandı.

2022-2023 AÖF bahar dönemi final sınavlarının ne zaman, nasıl yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler tarafından sorgulanıyordu. Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan takvime göre dönem sonu sınav tarihleri ve sınavların çevrimiçi mi yüz yüze mi yapılacağı belli oldu.

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi dönem sonu sınavları 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

AÖF Bahar Dönemi Final Sınavlarının vize sınavında olduğu gibi çevrimiçi (online) olarak https://esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

 Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek. Sınavlarda öğrencilere ders seçim ekranında belirttikleri derslerden 20 soru ve 30 dakika sınav süresi verilecek.

 Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. " denildi.

 Vize ve final sınavı ortalaması adayların dönem sonu not ortalamasını belirleyecek.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı'nın çevrimiçi yapılacağı açıklandı.

Etiketler aöf açık öğretim sınavları açık öğretim sınav çevrimiçi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da mide bulandıran taciz kameraya yansıdı
Tarihi binanın sahibi öldü, binanın içine girenler gözlerine inanamadı
Yeşil Sol Parti ikinci tur kararını verdi
Sen misin dansöze para takan! Trafikte böyle geziyor
Seçim gecesi havaya ateş açan maskeli grubun görüntüleri infial yarattı
Trafik kontrolünde dehşete düşüren çatışma!
Kış geri geldi! Yağışlar bu illerimizi fena vuracak
Cumhurbaşkanlığında hangi aday hangi partinin seçmeninden ne kadar oy aldı ?
Yok böyle bir zam! Fiyatları gören araç sahipleri neye uğradığını şaşırdı
İstanbul'da çöpe bulunan yırtık kimlerin sırrı çözüldü