SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜ SAYISI 3 BİN 336'YA YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Mayıs 2020 17:42

Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere izin vermediler

Samsun’da acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermeyince helikopter hastayı alamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere izin vermediler
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Altınkaya Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, acil hastaneye gitmesi gereken kalp hastası bir kişi için ambulans istendi. Ancak hastanın Altınkaya Barajı’nın Sinop tarafında bulunması ve sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla feribot çalışmadığından Samsun’dan ambulans helikopter talep edildi. Sağlık Bakanlığı 112 acil ambulans helikopteri hastayı almak için Samsun’dan havalandı. Altınkaya Mahallesi’ne giden helikopter etraf yamaç olduğu için bir tarlaya inip hastayı almak istedi. Ancak, tarla sahipleri ambulans helikopterin tarlalarına inmelerine izin vermedi.



Helikopterin ineceği yere toplanan tarla sahipleri el hareketleri ile ambulans helikopterin inmesine engel oldu. Pilot, helikopter ile tarlanın etrafından 10 tur atmak zorunda kaldı. Vatandaşlar izin vermeyince pilot durumu 112 merkezine bildirdi. Helikopter hastayı alamadan Samsun’a dönmek zorunda kaldı.

Hasta için ise barajdan geçiş olmadığı için Sinop’tan kara ambulansının sevk edileceği öğrenildi.

İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
samsun , tarla , acil hasta , ambulans helikopter
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM