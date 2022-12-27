Adada mahsur kalan 29 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 77 göçmen yakalandı. Karaada'da mahsur kalan 29 kaçak göçmeni ise Sahil Güvenlik ekibi kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 24 ve 25 Aralık'ta farklı saat aralıklarında Bodrum açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 77 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler, 24 Aralık günü saat 14.25'te Karaada üzerinde bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, 29 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA