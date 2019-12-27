Adalar'daki fayton tartışması yargıya taşındı

Köşe yazarı Zülal Kalkandelen, Adalar’daki atlı fayton uygulamasının sürdürülmesi ve atların yaşamını yitirmesi hakkında görevlerini yerine getirmedikleri iddiasıyla çok sayıda devlet görevlisi hakkında suç duyurusunda bulundu.



Köşe yazarı Zülal Kalkandelen, hayvan özgürlüğü aktivisti Zülal Kalkandelen Adalar’daki atlı fayton uygulaması hakkında şu an görevde olan Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan ve geçmişte kaymakamlık görevini sürdüren Hikmet Dengeşik ve Ahmet Arabacı, Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Feramiş Çiftçi, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Adalar İlçe Sağlık Müdürü Güliz Ülkü ve diğer yetkililer hakkında görevlerini yerine getirmedikleri iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kalkandelen, "Adalar’da görevlerini yerine getirmeyen, atlı fayton uygulamasını sürdürerek at katliamına neden olan yetkililer hakkında biraz önce Adalar Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundum" dedi.

Suç duyurusunda "Son yıllarda özellikle at ölümleri nedeniyle sık sık gündeme gelen adalardaki faytonlarla ilgili fiili durum ve yıllardır Ruam hastalığı sebebi ile çok sayıda atın öldürülmesi bizi derinden üzmüş ve üzmektedir. Yetkililerin umarsızlığı hem adalardaki atların hem de insanların hayatını tehlikeye atmaktadır. Bu durum artık kabul edilemez bir hal almıştır. Bu sebeple de Sayın Savcılığınıza başvurarak ilgili tüm yetkililerin cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.