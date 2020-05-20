Adalet Bakanı Gül'den Barış Pehlivan açıklaması

Libya'da şehit olan MİT mensubu haberi gerekçesiyle tutuklanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın Silivri Cezaevi'nde darp edilmesine ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Teftiş Kurulu’nun incelemesi sürüyor. Kovid nedeniyle işleyiş yavaşladı. Soruşturma tamamlanır tamamlanmaz sonuç kamuoyu ile paylaşılacak” dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'nın “İdari soruşturmanın halen devam etmesi ve oldukça geniş kapsamlı olması savcılığın kovuşturmaya yer yoktur kararına bir tepki mahiyetinde değerlendirilebilir mi?” sorusuna Bakan Gül, "Hayır, o karar için ne doğru ne yanlış diyemem. Süreç devam ediyor. Her iddia araştırılmaya değerdir Nagehan Hanım. Unutulmasın, bizim için insan onuru her şeyin önünde gelir. Elbette sonuna kadar araştırılacak." yanıtını verdi.

Bakan Gül, "Ancak şunu karıştırmayalım: Adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturma da zaten yapılır. Bu rutin olarak böyledir. Bunu bizim bir itirazımız olarak değerlendirmek doğru yaklaşım olmaz.” ifadesini kullandı.