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Adalet Bakanlığı personel alımında yeni gelişme: Bakan Bozdağ yeni rakamı duyurdu

Adalet Bakanlığı personel alımında yeni gelişme: Bakan Bozdağ yeni rakamı duyurdu
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Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığa 18 bin 500 personel alınacağını duyurmuştu. Bozdağ, son açıklamasında yeni rakamı duyurdu.

Adalet Bakanı Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını, önümüzdeki hafta ilanların yayımlanacağını bildirdi.

PERSONEL ALIMINI BÖYLE DUYURMUŞTU
Bakan Bozdağ, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada yeni personel alımı yapılacağını şu sözlerle duyurmuştu:

"Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz. Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir."

Etiketler adalet bakanlık bakan bozdağ
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